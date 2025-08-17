Sénégal: La non-surveillance des plages identifiée comme une cause de noyade

Kaolack — Des baigneurs meurent souvent par noyade sur les plages, à cause de l'inexistence de maîtres nageurs et de sapeurs-pompiers autour de ces espaces où sont pratiquées la baignade et la natation, a expliqué à l'APS le président de Minam Club Natation et membre du bureau de la ligue régionale de natation de Kaolack (centre), El Hadji Moustapha Thiam.

"Malheureusement, nous enregistrons des cas de noyade parce que les moyens de surveillance des plages sont insuffisants. Nous notons souvent l'inexistence de maîtres nageurs autour des espaces dédiés à la baignade, l'absence de sapeurs-pompiers aussi. Cette situation expose les baigneurs aux dangers de la mer", a signalé M. Thiam.

Certaines plages sont surveillées par les sapeurs-pompiers pendant quelques heures seulement, a-t-il ajouté, souhaitant que des mesures soient prises pour la sécurité des baigneurs.

"Après les matchs de football, les jeunes se tournent vers les plages. Certains d'entre eux apprennent à nager", a poursuivi El Hadji Moustapha Thiam.

Selon lui, des enfants s'adonnent parfois à l'apprentissage de la nage, sans encadrement.

Le Minam Club Natation a organisé des "Vacances nautiques", l'année dernière, à Kaolack, dans le but d'apprendre à nager les enfants qui fréquentaient la plage de Koundam, un quartier de ladite ville, a rappelé M. Thiam.

Il pense que des initiatives similaires doivent être prises par les pouvoirs publics.

"Nous invitons les autorités concernées à recruter des surveillants des espaces dédiés à la baignade, pour initier les enfants à la nage et les aider à éviter les dangers de la mer", a dit le président de Minam Club Natation, également membre du bureau de la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage.

Il propose de bien délimiter les zones de baignade et d'indiquer aux baigneurs les endroits dangereux.

La mairie de Kaolack veut réaménager la plage de Koundam, afin de la rendre plus propice à la pratique de la natation, selon Babacar Diack, le responsable municipal chargé des équipements marchands et des recettes.

"Notre objectif est d'en faire un lieu agréable et multifonctionnel, un espace de baignade, de promenade. Un espace de promotion des sports et des loisirs, du commerce et du tourisme", a-t-il dit.

La mairie va dérouler cette initiative avec le soutien de la ligue régionale de natation, selon M. Diack.

"La police va surveiller la plage pendant les week-ends. Les maîtres nageurs vont disposer de tous les équipements nécessaires à l'exercice de leur métier", a promis le collaborateur du maire de Kaolack.