Tunisie: Kaïs Saïed adresse ses condoléances au président algérien après l'accident d'El Harrach

16 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed, a téléphoné cet après-midi, 16 août, à son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour lui présenter ses condoléances à la suite du tragique accident survenu hier à El Harrach, à l'est d'Alger.

Le drame, impliquant un bus de transport de voyageurs, a fait plusieurs morts et blessés. Le président Saïed a transmis, en son nom et au nom du peuple tunisien, ses sentiments de compassion et de solidarité aux familles des victimes.

Le chef de l'État a également prié pour le repos des défunts, le réconfort des proches, la guérison rapide des blessés et la protection du peuple algérien contre tout mal.

