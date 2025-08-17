Dakar — Le chef de l'État a promis, lors d'une visite effectuée samedi à Thiaroye-sur-Mer, dans la région de Dakar, de prendre des "mesures urgentes" visant à soulager les populations victimes des inondations, dans cette commune d'arrondissement où un cimetière a été envahi par les eaux de pluie.

Le président de la République était accompagné du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et d'autres personnalités.

"Après notre visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et son équipe vont prendre des mesures urgentes pour soulager les populations", a-t-il assuré.

"Ils seront à vos côtés jusqu'à la fin de l'hivernage", a dit Bassirou Diomaye Faye aux habitants de Thiaroye-sur-Mer, une commune d'arrondissement située dans la ville de Pikine.

Lors de sa visite retransmise par la RTS, il leur a promis de faire en sorte que leur cimetière soit débarrassé des eaux de pluie.

"Un programme de construction de digues de protection pour toute la façade maritime"

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement va veiller, "dès ce soir", au renforcement des mesures prises en vue d"'un pompage à grande échelle des eaux de pluie, pour soulager les populations", a poursuivi le président de la République.

Les inondations sont d'autant plus préoccupantes à Thiaroye, Mbao et Bargny (ouest) que ces collectivités territoriales sont confrontées à l'érosion côtière, selon lui.

"Aujourd'hui, les services de l'État sont mobilisés pour [vous] venir en aide", a assuré M. Faye, s'adressant aux habitants de ces localités - de la région de Dakar - situées près de l'océan Atlantique.

Le gouvernement va continuer à travailler "dans le même élan", a-t-il dit, ajoutant qu'une réunion consacrée à la lutte contre les inondations a eu lieu ce samedi, sous la direction du Premier ministre, Ousmane Sonko.

D'autres communes, celle de Palmarin par exemple, située dans la région de Fatick (centre), sont confrontées à l'érosion côtière, a rappelé le président de la République, estimant que c'est "un problème supplémentaire, au-delà des inondations".

Le changement climatique est à l'origine des inondations et de l'avancée de la mer sur le continent, a-t-il dit.

"C'est pourquoi, au-delà des mesures d'atténuation prises dans le court terme, nous allons dérouler des mesures structurelles, qui vont consister à restructurer des quartiers dont les habitations n'ont pas été dotées d'un cadre d'assainissement performant", a promis le chef de l'État.

Selon lui, le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique va mettre en oeuvre "un programme de construction de digues de protection pour toute la façade maritime, de Thiaroye à Bargny en passant par Mbao, à Mbour, Joal et Palmarin".

Le gouvernement est en train d'élaborer ce programme avec l'aide de partenaires, a ajouté Bassirou Diomaye Faye, précisant que sa durée d'exécution sera de cinq ans.

Beaucoup de digues de protection et de bassins de rétention ont été construits

"Beaucoup de choses ont été faites" dans le domaine de l'assainissement, a-t-il soutenu, estimant que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement doit informer les populations de ses réalisations.

"Énormément de digues de protection et de bassins de rétention ont été construits. Ils fonctionnent, ce qui soulage les populations", a signalé le chef de l'État.

Selon lui, ces ouvrages ont atténué l'impact des inondations.

Les services du génie militaire et de la protection civile vont, avec l'aide des armées, contribuer à la lutte contre les inondations, a assuré M. Faye.