Sénégal: Inondation - « La gestion de l'inondation fait partie des priorités du gouvernement », Dr Cheikh Tidiane Dieye

Une puissante averse s'est abattue sur la capitale ce vendredi, transformant de nombreux quartiers en zones inondées. Avec 77,2 millimètres d'eau enregistrés à la station de Grand-Yoff, l'épisode est d'ores et déjà classé parmi les plus intenses de la saison.

Les inondations ont touché de plein fouet des zones comme les Parcelles Assainies (notamment l'unité 24), Yoff, Cambérène, Patte d'Oie, Thiaroye et Diamaguène. Des habitations ont été submergées et certains services, à l'image du centre de santé Philippe Maguilène Senghor, ont vu leurs activités perturbées. Cependant, grâce à un déploiement massif de dispositifs de pompage, plusieurs sites ont pu être asséchés, permettant un retour à la normale dans les heures qui ont suivi.

Invité du journal de 20h sur la RTS ce samedi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a tenu à rassurer et à souligner l'engagement total de l'État. Il a rappelé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est personnellement rendu sur le terrain à Thiaroye pour constater la situation. Ce geste, a-t-il affirmé, témoigne de « l'empathie et de la solidarité » du chef de l'État qui a donné « des instructions fermes pour accélérer les opérations ».

Il a également rappelé que la gestion des inondations fait partie des priorités du gouvernement, notamment en raison des effets croissants du changement climatique. Dr Cheikh Tidiane Dieye, a enfin salué la préparation de l'État, qui avait déjà mis en place des plans de sauvegarde et cartographié les zones à risque dès la fin du dernier hivernage, et salué la résilience de la population.