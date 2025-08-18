Afrique: Afrobasket 2025 - Les lions croisent la route du Soudan du Sud pour une place en quart de finale

Après avoir assuré la deuxième place de leur groupe grâce à une victoire décisive contre le Mali, les poulains de Desagana Diop connaissent désormais leur prochain adversaire. Pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, ils devront affronter le Soudan du Sud dans un match de barrage qui s'annonce spectaculaire.

Le Soudan du Sud a terminé troisième de sa poule (Groupe C) suite à sa défaite (66-64) face à l'Angola ce samedi. Ce revers les a conduits à un duel direct contre le Sénégal.

Ce face-à-face, prévu ce lundi 18 septembre, est un rendez-vous crucial pour le Sénégal qui rêve de décrocher sa sixième médaille d'or en terre angolaise après 20ans de disettes.