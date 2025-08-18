Afrique: Afrobasket 2025 - Les lions croisent la route du Soudan du Sud pour une place en quart de finale

17 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Après avoir assuré la deuxième place de leur groupe grâce à une victoire décisive contre le Mali, les poulains de Desagana Diop connaissent désormais leur prochain adversaire. Pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, ils devront affronter le Soudan du Sud dans un match de barrage qui s'annonce spectaculaire.

Le Soudan du Sud a terminé troisième de sa poule (Groupe C) suite à sa défaite (66-64) face à l'Angola ce samedi. Ce revers les a conduits à un duel direct contre le Sénégal.

Ce face-à-face, prévu ce lundi 18 septembre, est un rendez-vous crucial pour le Sénégal qui rêve de décrocher sa sixième médaille d'or en terre angolaise après 20ans de disettes.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.