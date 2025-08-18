Togo: Emballé local, exporté continental

17 Août 2025
Togonews (Lomé)

La 12e édition de la Foire Adjafi, prévue du 21 août au 7 septembre à Lomé, mettra l'accent sur un enjeu crucial pour les très petites et moyennes entreprises (TPME) togolaises : le packaging.

Dédiée exclusivement aux jeunes entrepreneurs, cette foire vise à les outiller pour affronter les exigences du marché continental africain, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Selon Maxime Minasseh, promoteur de l'événement, le conditionnement des produits représente un levier essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises locales et leur permettre de mieux circuler sur le marché africain.

