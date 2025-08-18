Sénégal: Situation hydrologique du Fleuve Gambie - Baisse à Kédougou et Mako, hausse à Simenti et Gouloumbou

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée par une tendance baissière du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou et Mako. Cette baisse est de 157 cm le dimanche matin à 08 heures, alors que les stations hydrométriques de Simenti et Gouloumbou connaissent elles une hausse de leur plan d'eau. La hauteur d'eau au niveau de la station de Kédougou, ce démanche matin à 08 h 00, chute ainsi à 4,78 m contre de 6,35 mètres la veille.

Le bulletin hydrologique de la Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda/Kédougou de ce dimanche 17 août révèle ainsi deux tendances. Notamment, une baisse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou et Mako et une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Simenti et Gouloumbou.

« Durant ces dernières 48 heures, on a observé une hausse du niveau du plan d'eau aux stations hydrométriques de Simenti et Gouloumbou et une baisse du niveau du plan d'eau à la station hydrométrique de Kédougou et Mako. A Kédougou, il a été noté une baisse du plan d'eau de -157 cm ce matin à 08 heures par rapport à celui du 16 août à 08h et une hausse de +10 cm le 16 août 2025 à 08 heures par rapport au niveau du 15 août à 08h, soit une amplitude de fluctuation de -147 cm durant les dernières 48 heures » renseigne le bulletin.

Au niveau de la station de Kédougou, peut-on toujours lire, la hauteur d'eau notée ce démanche matin à 08 h 00 est de 4,78 m contre 6,35 m le 16 août 2025 à 08 h 00. « La tendance est à la baisse de 157 cm. Comparativement, à la même date de l'année dernière (17 août 2024 à 08 h00), le niveau du fleuve était à 2,86 m » précise le document qui rappelle que la côte d'alerte à la station de Kédougou est de 07 mètres.

Au niveau de la station de Mako où la côte d'alerte est de 06 mètres, l'on fait état d'une hauteur d'eau ce dimanche matin à 08 h 00 de 4,82 m contre 05 m le 16 août 2025 à 08 h 00, avec une tendance à la baisse de 18 cm.

« Au niveau de la station de Niokolo Koba, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 5,60 m contre 05 m le 16 août 2025 à 08 h 00. Au niveau de la station de Sinthiou Malème, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 1,68 m contre 1,80 m le 16 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 12 cm » révèle en outre le bulletin hydrologique de ce dimanche 17 août 2025.

Par contre, Simenti connaît une forte progression de son hauteur d'eau avec 8,38 m contre 7,06 m la veille, soit une hausse de 1,32 m et Gouloumbou une légère hausse à 5,75 m (+37 cm par rapport à la veille).

Quant à la situation hydrologique des différentes stations hydrométriques suivies au niveau du fleuve Gambie et de ses affluents le document indiqué qu'au niveau de la station de Diaguiri (affluent du fleuve Gambie en amont de Mako), la hauteur d'eau notée ce dimanche matin à 08 h 00 est de 4,75 m contre 05 m le 16 août 2025 à 08 h 00 et que la tendance est à la baisse de 25 cm. Au niveau de la station d'Afia Pont (Thiokoye), poursuit le document, la hauteur d'eau notée ce dimanche matin à 08 h 00 est de 2,15 m contre 3,89 m le 16 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la baisse de 174 cm.