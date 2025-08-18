Sénégal: Un déficit budgétaire de 34,7 % au deuxième trimestre

Dakar — Le déficit budgétaire du Sénégal était de 588,3 milliards de francs CFA à la fin du deuxième trimestre de cette année, soit 34,7 % de l'objectif annuel fixé, qui est de 1 695,9 milliards, indique un rapport publié dimanche par le ministère des Finances et du Budget.

"Le déficit budgétaire, à la fin de juin 2025, [était de] 588,3 milliards de francs CFA, soit 34,7 % de la cible de déficit annuel fixée à 1 695,9 milliards", est-il écrit dans le dernier rapport trimestriel d'exécution budgétaire (RTEB) dudit ministère.

Le RTEB signale que les financements mobilisés, qui s'élèvent à 2 247,8 milliards, ont permis de couvrir les charges de trésorerie et le déficit budgétaire, dont le montant total est de 2 078,8 milliards, le rapport de couverture des besoins étant de 1,08.

Le rapport trimestriel d'exécution budgétaire indique que les dépenses du budget général exécutées étaient de 2 814,6 milliards à la fin du deuxième trimestre, ce qui représente 41,9% des prévisions de la loi de finances rectificative (LFR).

Les auteurs du RTEB tiennent à préciser que ce niveau d'exécution des dépenses cache "des disparités" entre les catégories de dépenses.

Les recettes du budget général, qui sont composées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et de dons budgétaires, s'élevaient à 2 226,3 milliards à la fin du deuxième trimestre, soit près de la moitié des 4 668,9 milliards prévus dans la LFR.

Concernant les dépenses de fonctionnement, qui font partie des composantes des dépenses du budget général, le niveau d'exécution représente 50,4 % des prévisions.

La masse salariale a progressé de 3,3 % en glissement annuel en s'élevant à 724,1 milliards à la fin de juin 2025, selon le rapport trimestriel.

Le niveau d'exécution des investissements effectués par l'État avec des ressources internes est de 31,8 % (186,6 milliards).

Les investissements réalisés avec des ressources externes hors rétrocessions et prêts programmes s'élevaient à 395,3 milliards à la fin de juin, selon le RTEB.