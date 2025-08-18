Sénégal: Un déficit budgétaire de 34,7 % au deuxième trimestre

17 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le déficit budgétaire du Sénégal était de 588,3 milliards de francs CFA à la fin du deuxième trimestre de cette année, soit 34,7 % de l'objectif annuel fixé, qui est de 1 695,9 milliards, indique un rapport publié dimanche par le ministère des Finances et du Budget.

"Le déficit budgétaire, à la fin de juin 2025, [était de] 588,3 milliards de francs CFA, soit 34,7 % de la cible de déficit annuel fixée à 1 695,9 milliards", est-il écrit dans le dernier rapport trimestriel d'exécution budgétaire (RTEB) dudit ministère.

Le RTEB signale que les financements mobilisés, qui s'élèvent à 2 247,8 milliards, ont permis de couvrir les charges de trésorerie et le déficit budgétaire, dont le montant total est de 2 078,8 milliards, le rapport de couverture des besoins étant de 1,08.

Le rapport trimestriel d'exécution budgétaire indique que les dépenses du budget général exécutées étaient de 2 814,6 milliards à la fin du deuxième trimestre, ce qui représente 41,9% des prévisions de la loi de finances rectificative (LFR).

Les auteurs du RTEB tiennent à préciser que ce niveau d'exécution des dépenses cache "des disparités" entre les catégories de dépenses.

Les recettes du budget général, qui sont composées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et de dons budgétaires, s'élevaient à 2 226,3 milliards à la fin du deuxième trimestre, soit près de la moitié des 4 668,9 milliards prévus dans la LFR.

Concernant les dépenses de fonctionnement, qui font partie des composantes des dépenses du budget général, le niveau d'exécution représente 50,4 % des prévisions.

La masse salariale a progressé de 3,3 % en glissement annuel en s'élevant à 724,1 milliards à la fin de juin 2025, selon le rapport trimestriel.

Le niveau d'exécution des investissements effectués par l'État avec des ressources internes est de 31,8 % (186,6 milliards).

Les investissements réalisés avec des ressources externes hors rétrocessions et prêts programmes s'élevaient à 395,3 milliards à la fin de juin, selon le RTEB.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.