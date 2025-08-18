Sénégal: Tivaouane - Des assaillants armés emportent de l'argent dans une usine

Tivaouane — Un groupe d'assaillants armés a emporté, dans la nuit du vendredi au samedi, un montant de près d'un million de FCFA, dans l'attaque d'une usine de conditionnement de sucre, implantée dans le quartier Aynoumadi, à Tivaouane (ouest), a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon le responsable de production de l'usine Atlantic Groupe Industrie, un ressortissant asiatique, neuf individus encagoulés et équipés de machettes, de fusils artisanaux et de marteaux, se sont introduits dans les locaux de l'entreprise aux environs de 2 heures du matin.

Ils ont immédiatement neutralisé les deux gardiens du site, qu'ils ont ligotés pour les empêcher de sonner l'alerte.

Les malfaiteurs se sont ensuite dirigés vers le logement du responsable, situé à l'étage. Tentant en vain de lui soutirer des informations sur l'endroit où le gestionnaire conservait son argent, les attaquants l'ont blessé légèrement au front, rapporte la source.

Après avoir récupéré une somme estimée à 997 425 francs CFA, les assaillants ont pris la fuite.

Le responsable de production a informé le commissariat urbain de Tivaouane à 6 h 45, qui a aussitôt ouvert une enquête.

Les policiers ont inspecté les lieux, avant de passer à l'audition du personnel de l'usine et des témoins, afin d'identifier les auteurs de cette attaque.

Cette attaque intervenue à moins d'un mois du Gamou de Tivaouane, un événement annuel qui accueille beaucoup de fidèles, vient perturber la quiétude des populations de la cité religieuse.