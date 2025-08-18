Burkina Faso: Action humanitaire et de la solidarité nationale - Les acteurs se concertent

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a organisé, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou, une rencontre d'échanges avec ses partenaires techniques et financiers.

Le Burkina Faso traverse des crises multiformes, notamment humanitaires, climatiques et socio-éco-nomiques. Ces crises, en particulier sécuritaires, ont entraîné le déplacement massif des populations, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Pour y faire face, le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a tenu une rencontre d'échanges avec ses partenaires techniques et financiers, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou. L'objectif a été d'examiner avec lucidité les défis liés à la gestion des urgences et du relèvement, tout en plaçant les besoins réels des populations au coeur des priorités.

La ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Pélagie Kaboré / Kabré, a salué, lors de la rencontre avec les acteurs humanitaires et de développement, la qualité des échanges et l'engagement des participants en faveur des populations vulnérables. Elle a souligné que ce cadre de dialogue a permis de tracer les lignes directrices d'une collaboration plus forte, fondée sur la coordination, la transparence et le suivi-évaluation. Face aux crises sécuritaires, humanitaires, clima-tiques et socio-économiques qui frappent le Burkina, la ministre a insisté sur la nécessité d'unir les efforts, de travailler dans la discipline et la cohésion, et de préserver les principes humanitaires, tout en respectant la souveraineté nationale et les impératifs liés à la lutte contre le terrorisme.

Elle a indiqué que les besoins pour la période 2025-2027 sont estimés à près de 1 500 milliards F CFA, soulignant que la réussite repose sur la mobilisation des financements, sur l'alignement des interventions avec la vision du gouvernement et les aspirations des populations. Selon elle, les objectifs de cette rencontre ont été atteints, ouvrant la voie à une action collective plus efficace et à un impact concret sur les conditions de vie des plus fragiles. Elle a exprimé la gratitude du gouvernement envers les partenaires pour leur engagement constant aux côtés des équipes et travailleurs sociaux, avant de souhaiter que le partenariat reste guidé par la sincérité, la transparence et la recherche de résultats concrets.