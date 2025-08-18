Togo: Le déficit d'enseignants réduit à 9 %

Le gouvernement accélère ses efforts pour répondre durablement aux besoins en personnel enseignant. Alors que le pays affichait un déficit de 41 % il y a quelques années, ce gap est désormais réduit à 9 %.

Selon le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Komla Dodzi Kokoroko, 5 000 nouveaux enseignants, tous niveaux confondus, viendront renforcer très prochainement les effectifs.

« Avec les départs à la retraite et l'accroissement de la population, il faut plus d'enseignants. C'est une dynamique rassurante que nous allons maintenir avec des prévisions de recrutement jusqu'en 2030 », a-t-il indiqué dimanche sur les ondes de la radio nationale.

En parallèle, le ministère mise sur la qualité. Chaque année, 2 500 enseignants bénéficient d'une formation initiale, complétée par des sessions de formation continue. Ces dispositifs intègrent les nouvelles approches pédagogiques, centrées sur les compétences et l'initiative de l'enfant.

L'effort porte également sur les infrastructures scolaires. Plus de 5 000 salles de classe ont été construites et équipées ces dernières années, et d'autres projets sont en cours, avec un accent particulier sur la digitalisation.

Ces mesures s'inscrivent dans la préparation de la prochaine rentrée. L'année académique 2024-2025 s'est clôturée sur des résultats jugés satisfaisants : 71,38 % de réussite au CEPD, 53,13 % au BEPC, 62,49 % au BAC 1 et 72,43 % au BAC 2.

Le Togo affiche sa volonté de garantir à chaque enfant un enseignement de qualité, en mettant l'accent à la fois sur la disponibilité des enseignants, la modernisation des méthodes et l'amélioration des conditions d'apprentissage.