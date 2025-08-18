Togo: Des médiateurs pour la PAIX formés et envoyés en mission !

Depuis Samedi dernier, ils sont en mission de paix dans leurs communautés dans la préfecture de Zio. Et ceci, à la faveur d'une formation pour la paix à eux donnée par l'association « Les Combattants pour la Paix ».

En effet, au cours de cette cérémonie qui a eu pour cadre, le Centre de loisirs de Gato kopé, dans le canton de Djagblé, et présidé par John Yoagbati, avec à ses côtés le Maire de la commune de Golfe 2 et aussi le Chef canton de Djagblé et d'autres têtes couronnées, les formés, presque une quarantaine, ont reçu leur attestation de fin de formation. Ainsi, sont-ils aptes à aller porter le message de paix du mouvement « Les Combattants pour la Paix », aux citoyens partout où ils se trouvent.

Différentes interventions ont meublé cette rencontre dont ceux de l'initiateur, du Maire de Golfe 2 et des membres de sa suite, des têtes couronnées mais également des cadres du milieu. Comme une certitude, tous les intervenants ont reconnu l'importance de la paix come point cardinal pour envisager toute autre activité de développement y compris même à la base. « Le monde entier a besoin de la paix. En ce moment, il y a un fléau qui touche le monde en entier, l'Afrique et même le grand nord du Togo. Nous les Combattants pour la paix, nous sommes décidés à envahir le territoire national. Raison pour laquelle nous avons lancé cette formation dans le Zio, et précisément à Djagblé. Nous avons vu que la population de Zio s'est donnée pour devenir un médiateur de paix, pour prôner la paix dans la zone de Zio », a avoué M. Yoagbati.

Ces personnes formées sont donc une mission. « Une fois qu'on te forme, tu dois devenir quelqu'un qui doit placer les mots de paix partout où tu foules tes pieds. Vous êtes la solution de votre milieu, en commençant d'abord par votre maison, votre quartier, votre marché, vos services. Partout où vous foulerez les pieds, vous êtes la solution », a martelé le principal initiateur.

En s'associant avec Les Combattants pour la Paix, au cours de cet évènement, l'Association Y. Paix et Joie dans les coeurs, a également réédité sa tradition, celle de faire dons de fournitures scolaires aux enfants, la veille des années scolaires. « Nous avons eu également au cours de cette cérémonie, nous avons également donné des fournitures parce que chaque année, nous assistons des enfants des couches vulnérables, des orphelins, des veuves, parce qu'il faut c'est eux la relève de demain. C'est donc pour cette raison que chaque année, nous venons en aide pour soulager ces enfants », a informé le président John Yoagbati.

Pour information, cette formation des médiateurs pour la paix du mouvement « Les Combattants pour la Paix » n'est pas une première. Elle s'est déjà déroulée dans d'autres localités du pays dont le Grand Lomé, et les Savanes. Il est projeté d'autres genres de ces sessions dans le courant de l'année 2025 dans d'autres contrées du Togo.