Cote d'Ivoire: Lecture, écriture, mathématiques - L'école ivoirienne se renforce par la formation massive des enseignants

Le Ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (MENA) poursuit la mise en oeuvre des recommandations issues des États généraux de l'Éducation et de l'Alphabétisation, avec un accent particulier sur l'amélioration des premiers apprentissages scolaires.

Le 11 août 2025, la deuxième phase de formation des enseignants du primaire a été officiellement lancée à travers le Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires (PNAPAS).

Ce vaste programme, qui couvre l'ensemble du territoire ivoirien, vise à renforcer les compétences pédagogiques des enseignants, aussi bien dans le secteur public que privé, afin de rehausser le niveau des élèves en lecture, écriture et mathématiques. Le PNAPAS constitue en effet la déclinaison opérationnelle de la Stratégie nationale d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, centrée sur une approche pédagogique innovante et inclusive.

Une formation de grande envergure

Pour cette phase, l'accent est mis sur les enseignants des classes de CE1 et les directeurs d'écoles. Au total, 31 366 enseignants du public participent à cette session de renforcement des capacités. Le privé est également pris en compte, avec 6 361 auditeurs issus de l'ensemble des 41 directions régionales du pays. Chaque établissement y est représenté par son directeur ou directeur des études et un instituteur de CE1.

Cette ouverture traduit la volonté du gouvernement de créer une dynamique inclusive qui englobe tous les acteurs de l'éducation, conformément aux recommandations des États généraux, lesquels avaient insisté sur la nécessité d'impliquer le secteur privé dans les réformes éducatives.

En amont, du 6 au 20 juillet 2025, 322 Inspecteurs de l'Enseignement Préscolaire et Primaire (IEPP), 207 Chefs de Circonscription Adjoints (CCA), 34 Inspecteurs pédagogiques de CAFOP, 129 Inspecteurs pédagogiques du préscolaire et du primaire ainsi que 2 060 conseillers pédagogiques avaient été formés en qualité de formateurs régionaux et de superviseurs. Ces derniers assurent désormais la démultiplication de la formation auprès des enseignants dans les 322 circonscriptions du pays.

Le PNAPAS s'inscrit dans une stratégie plus large qui comprend également la révision des programmes scolaires et l'instauration des Contrats d'objectifs et de performance. Ces initiatives, qui seront renforcées lors de la rentrée scolaire, traduisent la volonté du MENA d'instaurer une gestion plus efficace et plus transparente de l'école ivoirienne.

Pour mémoire, 81 041 acteurs avaient déjà bénéficié des premières sessions de formation en 2024. Avec plus de 100 000 enseignants et encadreurs désormais formés, le gouvernement ivoirien confirme son ambition de doter le pays de ressources humaines qualifiées, compétentes et capables de répondre aux défis de développement durable du 21e siècle.