Cote d'Ivoire: Abobo - Le chef de la communauté Adjoukrou intronisé

La communauté Adjoukrou de la commune d'Abobo a un nouveau chef, en la personne de Nanan Kanga Dominique. Il a été intronisé le samedi 16 août 2025, en présence du maire Kandia Camara, marraine de l'événement.

Pour Kandia Camara, cette cérémonie est d'une importance capitale, car il s'agit de l'intronisation d'un auxiliaire de l'administration ivoirienne. Ainsi, le conseil municipal sera toujours au côté des gardiens de la tradition qui sont le premier contact avec les populations.

« Ce sont eux qui règlent les problèmes avant nous. Merci aux chefs et aux guides religieux », a déclaré le maire de la commune d'Abobo, saluant la création de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. A l'en croire, les chefs jouent pleinement leur rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.

Elle a remercié le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie, chargé des Sports et du cadre de vie, Adjé Metch Silas, pour les actions menées dans son département ministériel et en faveur de Dabou.

Le maire de la commune d'Abobo a profité de cette cérémonie pour dire non à une quelconque marche qui serait prévue le 23 août 2025, dans sa circonscription. « Nous ne voulons plus de marche à Abobo. Nous ne voulons plus de violence », a prévenu Kandia Camara.

Ibrahim Coulibaly, au nom du ministre délégué chargé des Sports et du cadre de vie, a félicité le nouveau chef tout le rassurant de son accompagnement dans la réussite de sa mission.

Pour sa part, le chef central des chefs Adjoukrou du District autonome d'Abidjan, Akpa François, a exhorté la communauté les membres de sa communauté à s'éloigner de la violence, de la contestation et de la désobéissance en cette période particulière marquée par l'élection présidentielle d'octobre 2025.

De même, le président du collectif des chefs de communautés d'Abobo, M'Bolo Koka, a également mis l'accent sur la nécessité de cultiver la paix et la cohésion sociale.