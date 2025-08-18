Cote d'Ivoire: Vie associative - Dr N'Guessan Brou Grégoire élu président de l'AAETG2 - Poincaré

16 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

C'est par acclamation que les anciens élèves de Terminale G2, du collège Henri Pointcaré de Bouaké, promotion 1994-1995 réunis en association ont élu à l'unanimité, leur président en la personne du Dr N'Guessan Brou Grégoire. Une élection tenue à l'occasion d'un séminaire organisé par ladite amicale, les 15 et 16 août 2025 à Dabou.

Désormais, à la tête de l'Amicale des anciens élèves de Terminale G2, du collège Henri Pointcaré de Bouaké en abrégé AAETG2-Poincaré, le Docteur N'Guessan Brou Grégoire a fait savoir que le temps est venu de transformer les souvenirs en opportunités et les ambitions en réalisations concrètes.

Invitant ses camarades à l'entrepreneuriat, il a rappelé que les emplois stables se font rares et les défis économiques se multiplient. Cependant, en face de chaque défi, se cache une opportunité. « ...Si nous réunissons nos forces, nos talents, nos réseaux et nos idées, nous pouvons créer des projets solides, compétitifs et durables...Fondons une équipe, un club d'entrepreneurs, où chacun apporte sa pierre à l'édifice...Ensemble, nous pouvons écrire l'histoire de notre réussite commune » a-t-il conseillé.

À l'écouter, leur association doit s'investir dans plusieurs secteurs d'activités (vivrier, distribution, élevage, l'immobilier...) et devenir une plateforme qui emploie de nombreux jeunes, et qui s'ouvre aux marchés internationaux. « Notre amicale apportera de la richesse, et véhiculera la paix partout en Côte d'Ivoire... » a conclu, celui qui a été élu pour un mandat de trois (3 ans) renouvelable une fois.

Comme tous les 35 membres, dame Hamet Nassiata Coulibaly et M. Guibado Cyrille respectivement, comptable et assistant statisticien se sont réjouis du choix du président et de l'unité qui favorisera certainement l'épanouissement personnel et collectif. Notons que l'AAETG2-Poincaré a été créé en juin 2025.

