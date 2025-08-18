Cote d'Ivoire: Grand Ouest - Le Dr Serey Doh Célestin appelle à l'unité et à la réconciliation

Le ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes et portuaires, Dr. Serey Doh Célestin, par ailleurs, président du Conseil régional du Guémon, a pris part à la cérémonie de clôture du Forum du Grand Ouest pour la Paix, qui s'est tenu du 13 au 16 août 2025 à Guiglo, dans le District des Montagnes.

Entouré d'une forte délégation composée de cadres et de têtes couronnées du Guémon, Dr Serey Doh était aux côtés de hautes personnalités de l'État, notamment la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, initiatrice de l'événement ; le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé ; la ministre de la Cohésion nationale, de solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo ainsi que le ministre-Gouverneur du District des Montagnes, Dr Albert Flindé.

A l'occasion, le ministre Serey Doh a lancé un appel à l'unité des peuples de l'Ouest et de toute la Côte d'Ivoire. « L'Ouest ne sera plus jamais le souffre-douleur de la Côte d'Ivoire. Il sera désormais le rameau de paix offert à tous, Ivoiriens et ressortissants de pays frères », a-t-il promis.

Conscient du lourd tribut payé par le peuple wê lors de la crise postélectorale, le président du Conseil régional du Guémon a réitéré son engagement à oeuvrer pour la réconciliation, la fraternité et le vivre-ensemble.

« C'est dans cette dynamique que nous travaillons au quotidien, auprès de nos populations, pour porter haut le message de paix, de cohésion et d'amour. Nous vivons en parfaite intelligence avec toutes les communautés établies dans notre région, qu'elles soient ivoiriennes ou étrangères », a-t-il souligné.

Il a également invité tous les participants à devenir des ambassadeurs de paix, refusant toute forme de division, de violence ou de polémique, afin de faire de l'Ouest, le socle d'une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère, en phase avec la vision du Président de la République, Alassane Ouattara.

« Donnons-nous la main, peuples du Guémon et d'ailleurs, pour bâtir une nation unie, forte et paisible. Ensemble, faisons de la Côte d'Ivoire un véritable havre de paix », a exhorté Dr Serey Doh Célestin.

Ce forum marque une étape décisive dans la consolidation de la paix dans le District des Montagnes, et témoigne de l'engagement résolu de ses leaders à faire de la région un exemple de réconciliation nationale.

Source : Sercom