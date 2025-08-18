Cote d'Ivoire: Caravane vacances loisirs 2025 - Dimbokro, rampe de lancement d'un été festif

La première édition de la Caravane Vacances Loisirs a démarré le samedi 16 août 2025, à Dimbokro, dans la capitale du N'Zi-Comoé. Il s'agit d'un concept itinérant pensé pour offrir un accès démocratique et gratuit aux loisirs durant la période estivale. C'est à la place publique du marché Sokouradjan de Dimbokro que le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a officiellement lancé cette initiative qui ambitionne de parcourir tout le pays.

Ce rendez-vous inédit vise à consacrer le loisir comme un droit fondamental, accessible à toutes les couches sociales, sans distinction d'âge, de genre ou de provenance.

Le lancement a pris des allures de véritable festival populaire. Enfants, jeunes, femmes et hommes, venus de Dimbokro, des villages environnants et même de toute la région, ont participé avec enthousiasme aux activités. Jeux traditionnels, animations numériques, ateliers interactifs et diverses pratiques récréatives ont rythmé cette journée, transformant la ville réputée pour sa chaleur en un véritable épicentre festif.

Des milliers de participants, majoritairement des enfants et des adolescents, ont trouvé à travers cette offre multiple une occasion de nourrir leurs passions et d'occuper sainement leur temps libre.

Vers une Côte d'Ivoire ludique et touristique

La Caravane Vacances Loisirs ne s'arrêtera pas à Dimbokro. Elle est conçue pour traverser 16 étapes à travers le pays, selon deux grands axes. Après Dimbokro, la deuxième phase prendra son départ à Adiaké le mardi 19 août, avant de se clôturer à Songon le 30 août. Parallèlement, un autre parcours mènera la caravane jusqu'à Bondoukou.

Selon la Directrice générale des Loisirs, Mme Isabelle Anoh, représentant le ministre Siandou Fofana, cette démarche « consacre un droit citoyen et oeuvre à la détente, à la découverte, au partage et au dépaysement ». Elle a également salué le soutien du gouvernement et exprimé une reconnaissance particulière au ministre du Budget et des Finances, Adama Coulibaly, maire de Dimbokro, pour son implication active.

Cette caravane s'inscrit dans la vision du gouvernement de positionner la Côte d'Ivoire comme un pays de loisirs et de tourisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle ouvre la voie vers le Salon international du Tourisme et des Loisirs d'Abidjan (SITLA), prévu du 19 au 21 septembre 2025, événement majeur qui marquera la renaissance d'une Côte d'Ivoire « Sublime », résiliente et toujours victorieuse.

Dimbokro apparaît, avec ce lancement réussi, comme le point de départ d'un été citoyen, où loisirs riment avec cohésion sociale, bien-être et convivialité.