Mission accomplie pour le ministre ivoirien des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. Du 13 au 15 août 2025, à Cape Town, en Afrique du Sud, il a porté haut la vision hydrique de la Côte d'Ivoire lors du Sommet africain sur les investissements dans le secteur de l'eau (AU-AIP Africa Water Investment Summit 2025). À la tête de la délégation ivoirienne, il a su conjuguer diplomatie, plaidoyer et mobilisation de financements pour séduire investisseurs et partenaires techniques.

Un plaidoyer en faveur du programme « Eau pour tous »

Lors de la table ronde ministérielle de haut niveau, Laurent Tchagba a mis en avant le programme phare « Eau pour tous », décrit comme le plus vaste projet d'infrastructure hydrique jamais entrepris par la Côte d'Ivoire. À travers cette initiative, le gouvernement entend garantir un accès équitable et durable à l'eau potable pour l'ensemble des populations.

Le ministre a cependant rappelé qu'au-delà des infrastructures, la réussite de ce programme dépend d'un impératif fondamental : assurer la sécurité et la durabilité des ressources en eau. C'est pourquoi il a plaidé pour une coopération interministérielle renforcée et lancé un appel clair aux bailleurs de fonds et partenaires financiers. L'objectif : obtenir le soutien nécessaire pour un portefeuille de projets stratégiques estimés à 210 millions de dollars.

Neuf projets structurants pour la résilience hydrique

Laurent Tchagba a présenté neuf projets majeurs inscrits dans la Stratégie nationale de sécurité de l'eau. Conçus pour répondre aux défis du changement climatique, de l'urbanisation rapide et de la croissance démographique, ces projets couvrent plusieurs bassins hydrographiques du pays.

D'un coût global de 126 milliards de francs CFA, ils visent à renforcer la résilience hydrique nationale et à anticiper les pressions futures sur la ressource. Leur pertinence a suscité un vif intérêt auprès de plusieurs partenaires techniques et financiers, certains ayant déjà manifesté leur volonté d'ouvrir des discussions dans les prochains jours.

Une diplomatie hydrique affirmée

En marge du sommet, le ministre a multiplié les rencontres bilatérales. Avec son homologue sénégalais Cheikh Tidiane Dieye, président de l'Organisation africaine de l'eau pour la sécurité et le développement (AWSCAO), il a réaffirmé le soutien ferme de la Côte d'Ivoire à cette institution régionale.

Par ailleurs, Laurent Tchagba a accordé une audience à la ministre sud-africaine de l'Eau et de l'Assainissement, Mme Pemmy Majodina. Les échanges ont porté sur la relance d'un accord de coopération bilatérale initié en 2022, lors de la visite d'État du président Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Cette dynamique s'est concrétisée par l'annonce de la signature d'une convention fin septembre 2025, ouvrant la voie à une collaboration renforcée dans l'ingénierie hydraulique, la gouvernance de l'eau et l'assainissement.

Une ouverture sur l'écotourisme

Au-delà du secteur hydrique, le ministre a également donné un coup d'accélérateur à un projet emblématique : la construction du plus grand parc zoologique de Côte d'Ivoire. Cette initiative, qui s'inscrit dans une logique de conservation et d'écotourisme, bénéficie déjà d'un appui technique. Une mission exploratoire de neuf jours est attendue en septembre pour rencontrer les parties prenantes, collecter les données essentielles et lancer une étude de préfaisabilité.

Le succès de cette mission a également reposé sur l'appui du nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, Sakaria Koné, qui a joué un rôle clé dans l'orchestration des rencontres et des négociations. Grâce à cette synergie diplomatique, le passage du ministre Tchagba à Cape Town s'est imposé comme un moment fort de la stratégie ivoirienne dans le secteur de l'eau.

L'eau, levier de développement durable pour l'Afrique

Placé sous le thème « Solidarité, égalité et durabilité », le Sommet africain sur les investissements dans le secteur de l'eau a réuni chefs d'État, décideurs politiques, experts, bailleurs de fonds et acteurs institutionnels. Tous se sont accordés sur une même conviction : l'eau est un levier essentiel du développement durable en Afrique.

Laurent Tchagba a montré ainsi, à travers son plaidoyer, que la Côte d'Ivoire entend non seulement relever ses propres défis, mais aussi contribuer à bâtir une dynamique continentale où l'accès universel à l'eau potable devient une réalité.