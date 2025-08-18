Sénégal: Conformité aux procédures internationales - Des personnels de laboratoires outillés en matière de sécurité des aliments

Un atelier de lancement régional de renforcement des capacités des laboratoires pour la sécurité sanitaire des aliments a réuni mardi 12 août des personnels de neuf laboratoires de trois pays notamment le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en collaboration avec la section Afrique de l'AOAC cette rencontre a pour objectif de renforcer les capacités du personnel de laboratoires pour atteindre et maintenir des standards internationalement reconnus en matière de sécurité sanitaire des aliments.

Dans un contexte où les échanges commerciaux s'intensifient, disposer de laboratoires performants, conformes aux normes internationales telles que les bonnes pratiques de Laboratoires (BPL) et la norme ISO/IEC 17025 :2017, n'est plus un luxe : c'est une nécessité stratégique », a indiqué Dr Henri BOUDA, chargé de la foresterie au niveau du bureau sous-régional de la FAO à Dakar. Il prenait part à cet atelier, au nom de la Coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, Mme Bintia Stéphane-Tchicaya.

Il fera remarquer que tout le fondement part de la sécurité alimentaire des aliments. Car à son avis, « Pour assurer la sécurité des aliments, il nous faut vraiment travailler avec des laboratoires qui sont dans les normes et qui ont les capacités à nous montrer que les aliments que nous consommons sont d'un niveau acceptable ou d'un niveau requis pour assurer la santé de la population. »

Ainsi, ces personnels sélectionnés dans neuf (09) laboratoires des trois pays concernés de la sous-région dont le Sénégal, « seront capacités en termes de collecte de données, en termes de connaissance, mais aussi en termes d'utilisation des équipements qui seront mis à leur disposition, mais aussi en termes de montage des procédures pour que tout soit dans les normes, répondant aux normes internationales dans le domaine », a expliqué fonctionnaire chargé de la foresterie au niveau du bureau sous-régional de la FAO à Dakar.

Interrogé cependant sur les critères qui ont permis le choix de ces pays, Dr BOUDA indique d'emblée que « Ces 3 pays sont choisis justement en fonction des besoins, mais aussi la dynamique que ces derniers avaient déjà engrangé dans le domaine. Donc, il s'agit dit-il de « renforcer ce qui a déjà commencé parce qu'au niveau de ces gouvernements, de ces pays, il y avait déjà quelque chose qui était déjà fait dans le domaine et qui a besoin d'être renforcé. »

Pr Amadou Diop, président du CODEX Alimentarius est quant à lui revenu sur l'importance du rôle des laboratoires dans la génération de données. « Parce que les données on n'en a besoin pour apprécier les fardeaux des maladies d'origines alimentaires. On n'en a besoin pour élaborer des normes et qui dit normes pense également au commerce. »

Par contre, « Si le laboratoire n'est pas accrédité, ça veut dire sa compétence pour produire telle ou telle donnée sur tel ou tel contaminant n'est pas validée. Donc ces données peuvent poser un problème d'utilisation parce que pour pouvoir produire des données fiables, il faut respecter tout un processus », le Professeur titulaire de chimie-analytique et bromatologie à l'UCAD qui évoque « la pertinence de capaciter le personnel pour qu'il puisse générer au niveau de nos laboratoires des données. Des données pertinentes qui pourront entrer dans les bases de données internationales. »