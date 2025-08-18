Sénégal: 4e édition IATF 2025 - Un cadre pour stimuler le commerce intra-africain

Du 4 au 10 septembre, la capitale algérienne sera le théâtre du commerce africain avec l'ouverture de la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine 2025 (IATF2025), premier forum Africain dédié au commerce et à l'investissement. Organisé par Afreximbank, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), l'évènement vise à stimuler le commerce intra-africain et à mettre en avant les opportunités d'investissement sur le continent.

La capitale algérienne se prépare à accueillir début septembre la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine. Plus qu'un simple évènement économique, la 4e édition de l'IATF symbolise une ambition continentale que l'Algérie entend assumer pleinement.

L'IATF 2025 représente une opportunité stratégique pour l'Algérie car l'évènement permettra au pays de consolider sa place dans l'espace économique africain et de projeter une image renouvelée de son potentiel productif. Il vise à hisser la coopération intra-africaine à un niveau structurant et générer des retombées concrètes pour la promotion des échanges et l'intégration du pays dans la dynamique commerciale continentale.

Ainsi, avec des projections de plus de 44 milliards de dollars US en accords commerciaux et d'investissement, l'édition de cette année sera marquée par une forte présence d'entreprises de production et de services.

L'IATF 2025 sera accueillie par la République Algérienne Démocratique et Populaire, et devrait attirer plus de 2 000 exposants venus de toute l'Afrique et d'ailleurs.