Sénégal: Faculté de medecine de l'Ucad - Un symbole de la coopération entre le pays et le Maroc

La Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie (Fmpos) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) est le symbole par excellence de la coopération universitaire entre le Sénégal et le Maroc. Selon le doyen, Pr Bara Ndiaye, pour l'année 2024-2025, 848 étudiants marocains sont inscrits dans cet établissement. Ce qui en fait le premier contingent d'étudiants étrangers dans cette université.

La coopération entre le Sénégal et le Maroc dans l'enseignement supérieur est très dense. Au sein de l'Ucad, la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie (Fmpos) incarne l'excellence de ce partenariat, qui remonte aux années 1960. Le Pr Bara Ndiaye, doyen de la Fmpos, rappelle que le Sénégal et le Maroc ont signé une convention d'établissement le 27 mars 1964 à Dakar. Dans un entretien accordé au journal Le Soleil, il précise que cette convention constitue la pierre angulaire d'une relation bilatérale exceptionnelle, tant par sa longévité que par sa profondeur. « La coopération entre notre Faculté et le Royaume du Maroc remonte aux années 60 et permet, jusqu'à présent, un échange d'étudiants à travers un programme de bourses financé par les deux pays », informe M. Ndiaye.

Il affirme que ces accords ont permis à la Faculté de former de nombreux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes qui exercent aujourd'hui au sein du système de santé marocain. Le Pr Bara Ndiaye souligne que ces professionnels sont très appréciés pour la qualité de leur formation et leur professionnalisme. Cette convention, ajoute-t-il, a également permis au Maroc d'accueillir des étudiants sénégalais dans divers domaines tels que la médecine, la pharmacie, la chirurgie dentaire, l'agronomie, le commerce, les sciences juridiques, etc. « Par ailleurs, la participation de ces diplômés à la vie active de leurs pays respectifs a permis de mettre en relief le rôle des universités dans le renforcement des liens bilatéraux », note le doyen de la Fmpos.

Il révèle que le nombre total d'étudiants marocains inscrits à la Fmpos pour l'année académique 2024-2025 s'élève à environ 848. Parmi eux, précise-t-il, 489 sont inscrits dans les formations initiales (doctorats en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire). Selon M. Ndiaye, 359 autres suivent des formations continues (diplômes d'études spécialisées, masters, licences, diplômes universitaires).

Le Pr Bara Ndiaye explique que les bacheliers marocains accèdent à la Fmpos soit en s'inscrivant via Campusen étranger, soit en intégrant le quota réservé par l'État du Sénégal au Maroc, dans le cadre de l'accord de coopération académique liant les deux pays. S'agissant des formations initiales, la majorité des bacheliers marocains orientés au Sénégal optent pour des études médicales. Les autres s'inscrivent en pharmacie ou en chirurgie dentaire.

En plus des formations initiales, la Fmpos propose des formations spécialisées (diplômes d'études spécialisées) dans divers domaines de la santé : cardiologie, pédiatrie, gastro-entérologie, ORL, urologie, chirurgie cardiaque, biologie, etc. Le Pr Bara Ndiaye revient également sur le nombre d'étudiants marocains formés à la Fmpos : « Pour les sept dernières années (entre 2018 et 2024), nous avons formé 327 médecins, 50 pharmaciens et 71 chirurgiens-dentistes », a-t-il détaillé. Pour lui, entre l'Ucad et le Maroc, c'est une coopération dynamique et gagnant-gagnant.

Étudiants marocains : première communauté étrangère à l'Ucad

Les étudiants marocains constituent la première communauté étrangère à l'Ucad. Selon la Direction des études et des statistiques, ils sont 849 en 2024. « Les Marocains forment la première communauté étudiante étrangère à l'Ucad. Ensuite viennent les Mauritaniens (476 étudiants) et les Guinéens (355) », renseigne la Direction des études et des statistiques. L'Ucad accueille plus de 4 000 étudiants étrangers de 46 nationalités différentes.

Le directeur de la coopération de l'Ucad, le Pr Abdoulaye Diouf, se félicite du dynamisme des relations avec le Maroc. « De 2017 à nos jours, nous avons signé 20 accords de coopération avec des établissements marocains. Aujourd'hui, 11 sont en cours. L'Ucad est partenaire des plus grandes universités du Maroc (...) », a confié M. Diouf.