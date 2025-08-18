Sénégal: Menace des fleuves - L'État se prépare à l'anticipation et au déplacement des populations

17 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril DIAO

Face à la montée préoccupante des eaux, l'Etat du Sénégal s'emploie à anticiper. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dieye, a indiqué sur le plateau du JT de la RTS de ce samedi 16 août que l'État va mettre en place une nouvelle stratégie axée sur la sécurisation des zones à risque et le relogement des populations.

Les habitants vivant à proximité de ces cours d'eau sont depuis longtemps les premières victimes de leurs débordements saisonniers. Un fait nouveau, cependant, a été souligné par le ministre : ces mêmes communautés expriment désormais le souhait d'être déplacées vers des zones plus sûres. Le gouvernement, en réponse, étudie activement des solutions de relogement progressif et sécurisé, en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour cela, deux instruments majeurs ont été créés : une cartographie nationale des zones inondables d'une précision millimétrique, et un décret d'utilité publique signé par le président de la République. Ces outils permettent d'identifier et de prioriser les sites, afin de planifier le déplacement des habitants et la réhabilitation des zones libérées, qui seront transformées en espaces verts ou en infrastructures d'assainissement.

Pour appuyer cette approche stratégique, des mesures concrètes de prévention sont déjà en cours sur le terrain. L'armée et le génie militaire sont activement engagés dans les travaux d'endiguement et la construction de bassins de rétention dans plusieurs régions. Les zones de Ziguinchor, Bignona, Kaolack, Matam et Bakel sont au coeur de ces efforts de protection. L'ONAS et les services de prévention des inondations assurent une surveillance continue et des interventions rapides dès que le niveau des eaux s'élève.

Cette lutte est un combat de longue haleine, a rappelé le ministre. La gestion des risques liés aux crues ne se résume pas à une seule saison des pluies. Pour cette raison, une stratégie nationale à l'horizon de cinq à dix ans est en cours d'élaboration, visant à anticiper et à limiter durablement les impacts sur les populations. Dr Cheikh Tidiane Dieye a réaffirmé l'engagement total de l'État à garantir la sécurité de tous, intervenir avec rapidité en cas de crise et mettre en place des solutions pérennes pour que la menace des inondations ne soit plus une source d'anxiété pour le quotidien des sénégalais.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.