Cote d'Ivoire: Activité physique - Le pays en mouvement pour prévenir les AVC

Sous le parrainage du Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, M. Pierre N'Gou Dimba, s'est tenue le samedi 16 août 2025, dans la forêt du Banco à Abidjan, la première édition de la Journée de Promotion de l'Activité Physique.

Initiée par l'Agence PRIMUS en partenariat avec le Ministère, cette rencontre, placée sous le thème « En marche, pour la vie, prévenons les AVC, un pas à la fois », a mobilisé un large public composé de jeunes, de femmes et de personnes âgées. Dans une atmosphère conviviale, les participants ont pris part à une randonnée pédestre, à des séances de fitness, à une visite guidée de la forêt et à un déjeuner champêtre.

Représentant le ministre, l'Inspecteur général de la Santé, Dr Kpaho Bernard, a salué la pertinence de cette initiative qui associe sport, santé et sensibilisation. Il a rappelé que l'activité physique joue un rôle essentiel dans la prévention des maladies non transmissibles, notamment l'accident vasculaire cérébral (AVC).

Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre près de 15 000 cas d'AVC, dont 10 000 entraînent malheureusement le décès des patients. L'AVC, lié à l'obstruction d'un vaisseau sanguin (ischémique) ou à la rupture d'une artère cérébrale (hémorragique), est favorisé par l'hypertension, le diabète, le tabagisme, la sédentarité ou encore une mauvaise alimentation. Or, une pratique régulière de l'exercice physique, associée à une alimentation équilibrée et à un suivi médical rigoureux, demeure la meilleure arme préventive.

Au terme de cette première édition, les participants ont exprimé leur satisfaction, soulignant le caractère éducatif et fédérateur de la journée. Fort de cet engouement, Dr Kpaho a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir et à multiplier ce type d'actions, conformément à la vision du ministre Pierre N'Gou Dimba de bâtir un système sanitaire davantage orienté vers la prévention.

La Journée de Promotion de l'Activité Physique s'annonce ainsi comme un rendez-vous citoyen et sanitaire incontournable, où chaque pas compte dans la lutte contre les AVC et pour une meilleure qualité de vie.