Afrique: CHAN 2025 - Maroc et Kenya filent en quarts, la RDC tombe encore en poules

Le Kenya et le Maroc valident leurs tickets pour les quarts de finale du CHAN 2025 lors de la dernière journée des phases de poule.

Les rencontres de la troisième journée de la poule A se sont tenues ce dimanche 17 août. Un match décisif opposait le Maroc à la République démocratique du Congo au stade Nyayo. Les Marocains se sont imposés sur le score de 3 buts à 1. Oussama Lamlioui a ouvert le score pour les Lions de l'Atlas à la neuvième minute. Juste avant la fin de la première période, l'attaquant Jephté Bola Kitambala a permis aux Léopards d'égaliser. À la pause, le score était d'un but partout dans un match très serré.

Au retour des vestiaires, les deux équipes sont reparties sur les mêmes bases. Mais les Congolais ont fini par céder en concédant un penalty à la 67e minute de jeu, transformé par Mohamed Rabie Hrimat. L'attaquant de Berkane, Lamlioui, a ensuite scellé le destin des Léopards en inscrivant un second but personnel à la 81e minute. Le match s'est terminé sur le score de 3-1 et les Lions de l'Atlas se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Comme en 2022, la RDC est éliminée dès la phase de groupes.

Le Kenya s'est imposé dans l'autre match du groupe face à la Zambie sur le score d'un but à zéro, inscrit par Rambok Ryan Wesley Ogam à la 75e minute. Les Harambee Stars terminent même en tête du groupe A à l'issue de la phase de poules.

Classement du groupe A à l'issue du premier tour :

1- Kenya - 10 pts (4 m, 3V, 1N, 0D)

2- Maroc - 9 pts (4 m, 3V, 0N, 1D)

3- RD Congo - 6 pts (4 m, 2V, 0N, 2D)

4- Angola - 4 pts (4 m, 1V, 1N, 2D)

5- Zambie - 0 pt (4 m, 0V, 0N, 4D)