Sénégal: La commune de Touba Toul inaugure un forage pour l'approvisionnement en eau de quatre villages

Thiès — Le maire de Touba Toul, Ameth Dièye, a inauguré, vendredi, à Mboss, un forage d'un débit de 35 mètres-cube à l'heure, entièrement financé par la municipalité, pour un coût global estimé à 24 millions de FCFA, pour la fourniture en eau de quatre villages, a constaté l'APS.

"Nous nous retrouvons aujourd'hui (...), pour l'inauguration officielle du forage des villages de Mboss, Ndiandiar, Samel Ndour et Ndiènéne", a dit M. Dièye.

Pour lui, "l'accès à l'eau potable n'est pas seulement une question de confort, [mais] un droit fondamental et un levier de développement".

Le maire de Touba Toul, Ameth Dièye."Le forage est constitué d'un puits d'une profondeur de 100 mètres et d'un château d'eau de 8 mètres de hauteur, pouvant alimenter des villages sur un rayon de 3 kilomètres, soit une population de plus de 10.000 habitants", a ajouté le maire, précisant que la gestion de l'ouvrage sera confiée à un comité, qui sera mis en place dès le lundi 18 août, pour une bonne tenue de l'infrastructure.

Il a insisté sur l'importance d'une bonne organisation et d'une bonne gestion de ce "joyau" qui assure directement l'alimentation en eau potable de "plus de 5.000 personnes" dans les quatre villages.

"Finies les longues distances [parcourues] et la souffrance [supportée] pour aller chercher de l'eau", s'est réjoui le maire de Touba Toul, qui a fait remarquer aux populations qu'elles ont entre les mains un "outil de développement".

Il a recommandé aux populations bénéficiaires d'entretenir et de protéger ce forage.

Amath Dièye a affiché l'ambition de l'équipe municipale qu'il dirige de garantir à "chaque village de la commune de Touba Toul, sans exception, un accès durable et sécurisé à l'eau potable et à l'électricité".