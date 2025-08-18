Sénégal: Il faut fournir des équipements aux jeunes pour valoriser les potentialités agricoles de la région de Matam, selon Alpha Ba

17 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dembancané — La région de Matam (nord) concentre d'importantes potentialités agricoles qu'il faut mettre en valeur en dotant les jeunes des moyens nécessaires pour leur exploitation, a dit, samedi, à Dembancané, le secrétaire d'État chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, Alpha Ba.

"La région de Matam regorge d'énormes potentialités agricoles qui, malheureusement, ne sont pas exploitées. Il faut doter les jeunes des moyens nécessaires, afin qu'ils puissent le faire", a affirmé M. Ba lors d'une cérémonie de remise d'attestations.

Mettre les équipements nécessaires à la disposition des jeunes est "la meilleure manière de saisir les opportunités qu'offre la région", a-t-il ajouté.

Quatre-vingt-dix femmes de Dembancané ont bénéficié d'une formation agricole, avec le soutien de Mouhamed Njim, ministre, conseiller à la présidence de la République.

Alpha Ba a promis d'aider à financer les activités agricoles des bénéficiaires de la formation.

M. Ndjim s'est engagé à faciliter l'accès des jeunes de la région de Matam à la formation agricole.

