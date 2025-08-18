Afrique: Afrobasket masculin 2025 - Lundi, Sénégalais et Sud-Soudanais vont se disputer l'une des places des quarts de finale

17 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal jouera contre le Soudan du Sud, lundi à 18 h 00 GMT, au Pavilhao Multiusos de Luanda, pour se qualifier aux quarts de finale de l'Afrobasket masculin 2025.

Ce samedi, les Lions du Sénégal ont obtenu une deuxième victoire dans cette compétition en battant les Aigles du Mali (84 points à 70).

Le capitaine Brancou Badio et le meneur Jean-Jacques Boissy ont donné le même nombre de points au Sénégal, 17.

L'ailier Moustapha Diop aussi, avec 16 points, a beaucoup contribué à la victoire des Lions.

Le Sénégal est deuxième de la poule D.

Lundi, les basketteurs de Ngagne Desagana Diop vont rencontrer l'une des meilleures équipes du continent, le Soudan du Sud, que l'Angola a battu difficilement, 66 points à 64, ce samedi.

