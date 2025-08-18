Afrique: CHAN 2024/Burkina Faso-Madagascar - 1-2: Les Etalons terminent sur une tache noire

Le Burkina Faso a été battu (1-2) par Madagascar, le 16 août 2025 au stade Amaan de Zanzibar. Match comptant pour sa dernière sortie dans la poule B du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), les Etalons A' terminent sur une tache noire.

Clap de fin pour le Burkina Faso au CHAN 2024. Déjà éliminés, les Etalons A' jouaient son dernier de poule pour l'honneur face à Madagascar, le 16 août 2025 au stade Amaan de Zanzibar. Hélas, le capitaine Patrick Malo et ses coéquipiers sont tombés (1-2) face au Bareas. Pour cette ultime sortie du pays des hommes intègres dans la poule B du championnat d'Afrique des nations (CHAN), le sélectionneur Issa Balboné a aligné une équipe remaniée jusqu'au portier. Chose qui est rare au football. Mais qu'à cela ne tienne, le technicien burkinabè a ligné le meilleur onze de ses 4 sorties. Du coup, cette équipe a affiché une envie de la gagne avec une production de jeu qui est nettement au-dessus des précédentes. Malheureusement, les Etalons A' ont croisé le fer avec une équipe qui luttait pour un ticket qualificatif en cas de victoire.

Elle profite d'une mauvaise relance de la defense burkinabè et d'un positionnement avancé du portier burkinabè pour ouvrir le score sur une frappe de plus de 20 mètres signé Giles Razafimaro (7e). Comme si de rien n'était, les poulains de Issa Balboné continuent de dérouler son jeu jusqu'à obtenir l'égalisation. Sur une longue transversale de Adjibadé Chitou dans le couloir droit, Hanaby Sagné, dans la réception, réussie à faire un centre, et Souleymane Sangaré, sur un coup de tête autoritaire, remet les pendules à l'heure (25e). Dès lors c'est la panique à bord chez les Bareas qui voit leur qualification.

Mais du retour des vestiaires, Ils auront de nouveau le sourire. Dans sa surface de réparation, Hanaby Sagné commet l'irréparable. Un penalty qui est accordé après visionnage de vidéo a permis au malgaches de reprennent l'avantage grâce à Nomena Rafanomezantsoa (58esp). De nouveau menés, il faut très vite rattraper le retard. Là, l'attaque des Etalons A' confondent vitesse et précipitation. De Souleymane Sangaré en passant par Cédric Barro ou encore Yves Koutiama, chacun a eu au moins une occasion franche parfois devant des cages vides. Hélas, le Burkina Faso ne reviendra pas au score jusqu'au coup de sifflet. Ainsi, les Etalons quittent la compétition avec une victoire et trois défaites.