Afrique: CHAN 2025 - Douche froide pour la RDC éliminée face au Maroc, le Kenya s'assure la première place du groupe

Le Maroc a validé son ticket pour les quarts de finale du CHAN dans le choc contre la République démocratique du Congo (3-1), ce dimanche 17 août. La RDC, qui devait à tout prix l'emporter, est éliminée. Au même moment, le Kenya a maitrisé son match contre la Zambie (1-0).

Dans l'affrontement entre les Lions de l'Atlas et les Léopards du Congo, le malheur et l'élimination attendaient les perdants. Alors que le Kenya, avec sept points avant son dernier match, était déjà assuré de jouer les quarts de finale, la République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc devaient se départager la dernière place qualificative dans un match qui s'apparentait à une finale de groupe.

Avec six points chacun et une différence de buts identique, le Maroc affichait tout de même un léger avantage en ayant inscrit plus de buts que son adversaire. De fait, les joueurs marocains n'avaient donc besoin que d'un match nul pour avancer dans la compétition, alors que les Lions de l'Atlas n'avaient plus été sortis dès le premier tour depuis 2016.

Mais visiblement, le simple match nul ne suffisait pas aux Marocains, offensifs dès l'entame du match. Réalistes, ils ont ouvert le score sur leur première action dangereuse et sur leur première frappe cadrée, grâce à Oussama Lamlioui, très bien servi par un centre de Sabir Bougrine (8'). L'affrontement entre les deux nations les plus titrées de l'histoire du CHAN était lancé.

Des Léopards qui manquent de précision

La RDC avait à coeur de faire mieux qu'au CHAN 2022, où elle avait été éliminée dès la phase de groupes. Surtout que ses supporters avaient fait le déplacement en nombre au Nyayo National Stadium de Nairobi pour venir les soutenir dans ce match couperet. Alors, les Léopards n'ont pas baissé la tête après avoir encaissé le premier but et sont partis à l'offensive à leur tour. Après plusieurs attaques qui ont manqué de qualité de finition, la RDC a réussi à recoller au score grâce à son attaquant Japhte Kitambala (43'), juste avant la mi-temps.

Dans la seconde mi-temps, les joueurs de la RDC ont continué à attaquer, car le match nul était pour eux synonyme d'élimination. Mais ces derniers ont semblé souffrir de leur manque d'expérience. Après un pénalty concédé et converti par Mohamed Hrimat (70'), les Congolais ont semblé être totalement sortis de leur match. Oussama Lamlioui s'est offert un doublé d'une frappe puissante dans la surface adverse (80'), et pensait même avoir inscrit un troisième but cinq minutes plus tard, avant d'être déclaré hors-jeu par la VAR.

Avec 14 tirs au total, la RDC n'a pas manqué d'envie de marquer. Mais la sélection congolaise est tombée sur une équipe marocaine plus efficace, qui a su marquer trois buts en six tirs, donc quatre cadrés. Suffisant pour atteindre les quarts du CHAN.

Au même moment, le Kenya, premier de la poule A et déjà qualifié en quarts, affrontait la Zambie, dernière du groupe avec zéro points. Un match sans enjeu presque pour les deux équipes, joué au Moi International Sports Centre de Nairobi, et géré tranquillement par les Harambee Stars. Ryan Ogam a marqué pour le Kenya le seul but du match (75'), permettant à son pays de s'assurer la première place du groupe.