Bénin: Un bus chute dans le fleuve Ouémé, un passager tué et 44 portés disparus

17 Août 2025
Radio France Internationale

Un bus d'une compagnie de transport international de passagers en route pour Malanville, à la frontière bénino-nigérienne, est tombé dans un fleuve au centre du pays, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août, à 250 kilomètres au nord de Cotonou. Le bus transportait 54 personnes selon le ministre de l'Intérieur. Un corps a été repêché, neuf passagers ont réussi à sortir vivants, et 44 passagers restent introuvables.

Le bus de la compagnie STM était parti de Lomé, au Togo, pour Malanville, au nord du Bénin. Après sa chute spectaculaire, l'autocar a totalement disparu sous les eaux du fleuve Ouémé. Le gouvernement béninois a déclenché le plan ORSEC pour porter assistance et secours, explique notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.

En dehors des neufs rescapés et du corps repêché dans la matinée, on était, dimanche 17 août en fin d'après-midi, sans nouvelles de 44 disparus, selon des chiffres officiels. Les plongeurs mobilisés ont localisé assez rapidement l'épave du bus. Une grue est arrivée pour tenter de la sortir de l'eau. La manoeuvre est laborieuse et un autre engin spécialisé a été appelé en renfort. À 18 heures (heure locale), les secours n'étaient toujours pas parvenus à repêcher le bus.

À propos des circonstances, le gouvernement évoque une perte de contrôle. L'accident s'est produit vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route nationale inter-États n°2. Les images montrent que glissière de sécurité métallique du pont a été violemment percutée et arrachée sur plusieurs mètres.

Malgré les vacances du gouvernement, le président Patrice Talon a dépêché sur les lieux du drame ministres, haut-gradés de la police et pompiers. Le gouvernement exprime sa compassion aux familles des victimes et sa solidarité aux survivants. Les secours sont toujours sur place, avec pour objectif de sortir l'épave du bus de l'eau. Les familles des disparus n'attendent que ça.

