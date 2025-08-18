Afrique: Un sommet sur l'accès à l'eau pour que la question soit une priorité d'investissement

17 Août 2025
Radio France Internationale

Un sommet africain pour améliorer l'accès à l'eau s'est tenu, du mercredi 13 août au vendredi 15 août, au Cap, en Afrique du Sud, en présence de plusieurs dirigeants du continent. Objectif : dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, mobiliser pour le programme d'investissement de l'Union africaine dans ce secteur, l'Africa Water Investment Program (AIP).

Le continent africain a besoin de trente milliards de dollars supplémentaires par an pour faire face à ses besoins, en accès à l'eau et aux systèmes sanitaires. Les participants ne se sont pas engagés sur ces sommes, mais ce rendez-vous a permis de faire avancer le processus.

« Élargir » les investissements

C'est ce que veut croire Olufunke Cofie, directrice Afrique pour l'impact de la recherche, à l'Institut international de gestion de l'Eau (IWMI), un centre international basé au Sri Lanka : « C'était le tout premier sommet africain sur l'investissement dans l'eau. Les participants ont évalué la situation de l'accès à l'eau en Afrique, et donc nous sommes arrivés à une déclaration qui engage l'Afrique à élargir ses investissements dans l'eau et les systèmes sanitaires et qui appelle à combler le manque de moyens financiers. »

« Résilience »

« Elle met en priorité, dit-elle, la résilience face aux changements climatiques ainsi que les bénéfices pour les communautés dans des zones non-desservies. Pour les fonds, il ne s'agissait pas de les avoir à ce sommet, mais de mobiliser, faire prendre conscience des besoins et des enjeux et dire qu'il y a besoin que les gens s'engagent à investir pour boucher les trous. La feuille de route est de demander que les conclusions du G20 en Afrique du Sud contiennent la question de l'accès à l'eau comme une priorité d'investissement. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.