Afrique: Un sommet sur l'accès à l'eau pour que la question soit une priorité d'investissement

Un sommet africain pour améliorer l'accès à l'eau s'est tenu, du mercredi 13 août au vendredi 15 août, au Cap, en Afrique du Sud, en présence de plusieurs dirigeants du continent. Objectif : dans le cadre de la présidence sud-africaine du G20, mobiliser pour le programme d'investissement de l'Union africaine dans ce secteur, l'Africa Water Investment Program (AIP).

Le continent africain a besoin de trente milliards de dollars supplémentaires par an pour faire face à ses besoins, en accès à l'eau et aux systèmes sanitaires. Les participants ne se sont pas engagés sur ces sommes, mais ce rendez-vous a permis de faire avancer le processus.

« Élargir » les investissements

C'est ce que veut croire Olufunke Cofie, directrice Afrique pour l'impact de la recherche, à l'Institut international de gestion de l'Eau (IWMI), un centre international basé au Sri Lanka : « C'était le tout premier sommet africain sur l'investissement dans l'eau. Les participants ont évalué la situation de l'accès à l'eau en Afrique, et donc nous sommes arrivés à une déclaration qui engage l'Afrique à élargir ses investissements dans l'eau et les systèmes sanitaires et qui appelle à combler le manque de moyens financiers. »

« Résilience »

« Elle met en priorité, dit-elle, la résilience face aux changements climatiques ainsi que les bénéfices pour les communautés dans des zones non-desservies. Pour les fonds, il ne s'agissait pas de les avoir à ce sommet, mais de mobiliser, faire prendre conscience des besoins et des enjeux et dire qu'il y a besoin que les gens s'engagent à investir pour boucher les trous. La feuille de route est de demander que les conclusions du G20 en Afrique du Sud contiennent la question de l'accès à l'eau comme une priorité d'investissement. »