Libye: Municipales - Forte participation mais annulations, reports et incidents ont terni le scrutin

17 Août 2025
Radio France Internationale

De nombreux libyens se sont rendus aux urnes dans plusieurs villes où se tenaient des élections municipales. Deuxième phase d'un scrutin organisé par la Haute commission nationale électorale libyenne pour renforcer la gouvernance locale. Cependant, des reports de vote et des incidents ont eu lieu, surtout dans l'est libyen contrôlé par le maréchal Haftar.

Ce scrutin était un test de démocratie dans un pays en proie aux tensions politiques et sécuritaires. Pour le taux de participation, c'est une réussite puisqu'il a atteint 71% avec presque 162 000 votants. Mais les élections, qui devaient avoir lieu dans 63 municipalités, ont dû être annulées dans 27 villes de l'est et du sud du pays.

Regrets

La Haute commission électorale (HNEC) a regretté ces annulations dans un communiqué mettant en cause les directives du gouvernement de l'Est qui a refusé d'ouvrir les bureaux de vote ou qui a stoppé - sans motif - la distribution de cartes électorales.

« Il s'agit d'une violation des droits politiques des citoyens libyens », a fustigé la mission de médiation de l'ONU en Libye (Manul). Dans l'ouest, les élections ont pu se dérouler correctement dans 26 municipalités, en revanche plusieurs incidents ont mené aux reports des élections dans sept villes. Notamment à cause de l'attaque des locaux de la HNEC à Zliten, à 150km au nord de Tripoli et des incendies criminels qui ont détruit du matériel électoral à Zawiya à 45km de la capitale.

Utiles

Dans les témoignages recueillis par l'AFP, les électeurs se sentent utiles, saluent l'importance cruciale de ces élections, et souhaitent des scrutins plus réguliers pour faire entendre leur voix.

