Madagascar: KôrArô - Première édition - Tout est fin prêt !

Le 23 puis les 29, 30 et 31 août prochains se tiendra à Ambilobe, capitale culturelle antakarana, la première édition du festival KôrArô. Les initiateurs de cette expression culturelle ont dévoilé, il y a quelques semaines, les artistes participants.

Au programme, le samedi 23 août, la demi-finale Miss et Mister ouvrira la cérémonie. Sur les planches, Jior'Shy émerveillera l'assistance. Après quatre jours de repos, la reprise du festival sera marquée par un carnaval, suivi d'un « cabaret exceptionnel» livré par Wawa et Mess Mea. Les 30 et 31 août, le Morengy se tiendra au terrain Nôsy.

En outre, une brochette de chanteurs et chanteuses, notamment Basta Lion, LC Barbo Jalengo, Naïmah, Kesy Valeur, Stella Lyncha, RJ, Belelahy, Britonny, seront conviés à partager la scène. Organisée par la mairie, en étroite collaboration avec le prince du salegy Wawa, la population d'Ankarabe aura l'occasion d'assister à un grand concert. Du jamais vu ! Entrepreneur culturel, le fondateur de Sômarôho apportera son expertise.

Après Kabiry, une festivité qui a tant promu la culture de cette contrée, en voilà une autre. Cette dernière a l'intention d'offrir à la fois du plaisir et du loisir à la population fatiguée par son quotidien. L'ambition est de réaliser un coup de maître sans pour autant concurrencer les événements ayant déjà existé. Diversifier les activités à Ambilobe demeure le principal objectif. Exceptés les rituels et les pèlerinages attrayant les touristes résidents et étrangers. KorArô se veut être une manifestation culturelle qui fusionne les coutumes et la modernisation.

Point de jonction entre la région Sava et Diana, la localisation géographique d'Ankarabe permettra d'accueillir les festivaliers des deux régions de la province d'Antsiranana. En outre, le choix des dates a été méticuleusement réfléchi. Non seulement la fin du mois d'août s'avère être le jour de paie pour les bureaucrates et les employés du secteur privé, mais c'est également la fin des grandes vacances. Pour les clôturer en beauté, les étudiants vont sûrement se déhancher. Bref, c'est un calcul parfait !

Force est de rappeler que KorArô a été inspiré de la salutation des Antakarana qui disent : « Akôry arô ! » littéralement « Comment allez-vous ? » Bien entendu, les festivaliers et les bambochards vont répondre « meva » (ça va) puisqu'ils seront en extase pendant trois jours d'affilée.