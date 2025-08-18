Togo: Journée «Togo mort» à l'appel de la société civile pour protester contre l'interdiction de manifester

17 Août 2025
Radio France Internationale

« Togo mort », c'est le nom d'une opération menée ce samedi 16 août par une douzaine d'organisations de la société civiles togolaises. Une journée de désobéissance pour protester contre les interdictions répétées de manifester pacifiquement.

Au Togo, une douzaine d'organisations de la société civile ont mené ce samedi 16 août l'opération « Togo mort ». Nom symbolique pour une journée de désobéissance civile et un appel à la fermeture des commerces, à l'arrêt des activités et au silence. Les associations organisatrices veulent marquer leur indignation après plusieurs refus successifs d'autorisation de manifestation pacifique par les autorités. C'est ce qu'explique David Dosseh, du front citoyen Togo Debout.

Il s'agit de faire en sorte que sur l'ensemble du pays les populations demeurent chez elles pour que le pouvoir comprenne le ressenti actuel de la population.

Les organisations de la société civile togolaise envisagent ainsi d'autres actions pour obtenir plus de réceptivité des autorités à leurs demandes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.