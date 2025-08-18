Togo: Journée «Togo mort» à l'appel de la société civile pour protester contre l'interdiction de manifester

« Togo mort », c'est le nom d'une opération menée ce samedi 16 août par une douzaine d'organisations de la société civiles togolaises. Une journée de désobéissance pour protester contre les interdictions répétées de manifester pacifiquement.

Au Togo, une douzaine d'organisations de la société civile ont mené ce samedi 16 août l'opération « Togo mort ». Nom symbolique pour une journée de désobéissance civile et un appel à la fermeture des commerces, à l'arrêt des activités et au silence. Les associations organisatrices veulent marquer leur indignation après plusieurs refus successifs d'autorisation de manifestation pacifique par les autorités. C'est ce qu'explique David Dosseh, du front citoyen Togo Debout.

Il s'agit de faire en sorte que sur l'ensemble du pays les populations demeurent chez elles pour que le pouvoir comprenne le ressenti actuel de la population.

Les organisations de la société civile togolaise envisagent ainsi d'autres actions pour obtenir plus de réceptivité des autorités à leurs demandes.