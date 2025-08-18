Algérie: Chute d'un bus à Oued El Harrach - L'ANIRA décide la suspension de quatre établissements exploitant le service de communication audiovisuelle

ALGER — L'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel (ANIRA) a décidé, samedi, de suspendre quatre établissements exploitant le service de communication audiovisuelle, à savoir El Bilad TV, El Wataniya TV, El Hayat TV et Echourouk TV, de diffusion à compter de 22H30 de ce jour, et pour une durée de quarante-huit (48) heures consécutives.

"Sur la base de notre premier communiqué et après examen des enregistrements et contenus publiés, il a été constaté par l'ANIRA de graves manquements professionnels, consistant notamment à interroger des blessés dans les services d'urgences et de réanimation, à poursuivre les familles des victimes dans leurs moments de choc, à diffuser des images et sons choquants sans avertissement préalable, et à rechercher une maximisation des indicateurs d'interaction sur les réseaux sociaux au détriment de la dignité et de la vie privée du citoyen", lit-on dans le communiqué de l'ANIRA.

A ce titre, "en application des dispositions de la loi 23-20 relative à l'activité audiovisuelle, ainsi que du décret exécutif 24-250 fixant les dispositions du cahier des charges applicable aux services de communication audiovisuelle, l'Autorité a décidé la suspension des établissements exploitant le service de communication audiovisuelle suivants: El Bilad TV, El Wataniya TV, El Hayat TV et Echourouk TV, de diffusion à compter de 22H30 (heure algérienne) ce samedi 16 août 2025, et pour une durée de quarante-huit (48) heures consécutives", ajoute le communiqué.

La suspension concerne "aussi bien la diffusion satellitaire que la diffusion numérique en direct, avec interdiction de télécharger ou de republier tout nouveau contenu sur les plateformes numériques durant la période de suspension, et obligation du retrait immédiat de tous les contenus en infraction des sites, plateformes sociales et canaux numériques affiliés", souligne la même source.

L'ANIRA a également demandé "à l'Etablissement public de télédiffusion (TDA) l'exécution immédiate de la décision de suspension temporaire, en procédant à l'arrêt de la diffusion des chaînes de télévision concernées sur tous les supports et réseaux qu'il gère, à compter de l'heure notifiée et pour une durée de 48 heures".