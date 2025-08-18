Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Une délégation de l'APN au chevet des blessés à l'hôpital Zemirli

ALGER — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), conduite par le vice-président de l'Assemblée, Mohamed Anouar Bouchouit, a rendu visite, samedi, aux blessés de l'accident de chute d'un bus de transport de voyageurs, survenu vendredi à Oued El Harrach, hospitalisés à l'hôpital Salim Zemirli (Alger), indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Au cours de cette visite, effectuée sur instruction du président de l'APN, M. Brahim Boughali, M. Bouchouit a transmis aux blessés et à leurs familles "les sentiments de solidarité et la profonde compassion de M. Boughali et de l'ensemble des députés", soulignant que "cette tragédie a profondément attristé tous les Algériens".

Il a également renouvelé "ses condoléances en priant Allah Tout-Puissant d'entourer les défunts de Sa sainte miséricorde, de les accueillir en Son vaste paradis, de prêter à leurs proches patience et réconfort et d'accorder aux blessés un prompt rétablissement".

Lors de cette visite, la délégation de l'APN a écouté "un exposé exhaustif sur l'état de santé des blessés", exprimant " sa reconnaissance à l'équipe médicale en charge de leur suivi et pour les efforts déployés afin de leur fournir les soins nécessaires".