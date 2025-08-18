Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Un programme pour la prise en charge psychologique des familles des victimes

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a mis en place un programme de prise en charge psychologique au profit des familles des victimes de l'accident de chute d'un bus de transport de voyageurs, survenu vendredi, dans l'Oued El Harrach (Alger), une initiative s'inscrivant dans le cadre de la concrétisation des orientations des hautes autorités du pays visant à renforcer la solidarité avec les familles des victimes de cet accident tragique, indique samedi un communiqué du ministère.

"Sur instruction de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji, et conformément aux orientations des hautes autorités visant à renforcer la solidarité avec les familles des victimes de cet accident tragique à la suite du dérapage d'un bus et de sa chute dans l'Oued El Harrach, les services du secteur de la Solidarité nationale ainsi que les équipes des cellules de proximité ont été mobilisés afin de présenter les condoléances et apporter leur soutien aux familles des victimes", a précisé la même source.

"Des psychologues, des assistants sociaux et des médecins des cellules de proximité de solidarité ont accompagné les familles des victimes au niveau du CHU Mustapha-Pacha et de l'hôpital "Salim-Zmirli" à El Harrach, ainsi qu'à leurs domiciles dans les wilayas d'Alger, de Boumerdès, de Khenchela, de Biskra et de Ouled Djellal".

Cette prise en charge s'est traduite par "un accompagnement psychologique et un suivi médical au profit des familles des victimes et de leurs proches afin d'atténuer le traumatisme. Des aides en nature et des produits de première nécessité ont également été distribués.

Dans le cadre de ce programme de solidarité, "des cadres du secteur ont assisté à l'inhumation des victimes. Les services du secteur et les équipes des cellules de proximité demeurent mobilisés conformément au programme arrêté pour la prise en charge des effets post-traumatiques au sein des familles endeuillées", selon la même source.