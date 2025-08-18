Algérie: Chute d'un bus dans l'Oued El Harrach - Les dépouilles mortelles de 3 victimes inhumées au cimetière de Biskra

16 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

BISKRA — Les dépouilles mortelles de trois victimes de l'accident de chute d'un bus de transport de voyageurs survenu vendredi à Oued El Harrach à Alger, ont été inhumées samedi après-midi au cimetière de Biskra.

La cérémonie d'enterrement s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, du wali de Biskra Lakhdar Sedas, des représentants des autorités locales, civiles et militaires, d'une foule de citoyens et des proches des victimes.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté, dès la survenance de l'accident, ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes. Il a également décrété un deuil national d'un jour avec mise en berne de l'emblème national.

L'accident a coûté la vie à 18 personnes et fait 23 blessés.

