Afrique Australe: Un journaliste de l'ANGOP parmi les lauréats du Prix de journalisme de la SADC

Antananarivo — Le journaliste angolais Diniz Simão, de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), a remporté la deuxième place du Prix de journalisme de la SADC 2025, catégorie Presse.

L'annonce a été faite ce dimanche à Antananarivo, capitale de Madagascar, lors du 45e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale, organisé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ».

Diniz Simão, basé à la délégation provinciale de l'ANGOP à Cuanza-Norte, a concouru avec un article intitulé « Le Corridor du Kwanza-Midi promet de dynamiser la SADC ».

Le reportage national primé, publié le 16 décembre 2024 sur le site officiel de l'ANGOP, dans la catégorie « reportage », a obtenu une note maximale de 100 points sur 100, après approbation par le Comité national d'attribution des prix (CNA-Angola) le 9 avril dernier.

Dinis Simão recevra un certificat signé par le président par intérim de la SADC, Emmerson Mnangagwa, chef d'État du Zimbabwe, ainsi qu'une récompense financière de mille dollars américains.