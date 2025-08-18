Afrique Australe: Un journaliste de l'ANGOP parmi les lauréats du Prix de journalisme de la SADC

17 Août 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Antananarivo — Le journaliste angolais Diniz Simão, de l'Agence de presse angolaise (ANGOP), a remporté la deuxième place du Prix de journalisme de la SADC 2025, catégorie Presse.

L'annonce a été faite ce dimanche à Antananarivo, capitale de Madagascar, lors du 45e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale, organisé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ».

Diniz Simão, basé à la délégation provinciale de l'ANGOP à Cuanza-Norte, a concouru avec un article intitulé « Le Corridor du Kwanza-Midi promet de dynamiser la SADC ».

Le reportage national primé, publié le 16 décembre 2024 sur le site officiel de l'ANGOP, dans la catégorie « reportage », a obtenu une note maximale de 100 points sur 100, après approbation par le Comité national d'attribution des prix (CNA-Angola) le 9 avril dernier.

Dinis Simão recevra un certificat signé par le président par intérim de la SADC, Emmerson Mnangagwa, chef d'État du Zimbabwe, ainsi qu'une récompense financière de mille dollars américains.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.