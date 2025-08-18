Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo réaffirme qu'il n'y aura pas de quatrième mandat d'Alassane Ouattara

En Côte d'Ivoire, une semaine après la marche conjointe de Yopougon, à Abidjan, du PPA-CI et du PDCI, le parti de Laurent Gbagbo a rassemblé samedi 16 août plusieurs milliers de militants sur la place Ficgayo. Une rencontre qui marquait la fin de sa tournée de proximité baptisée Cöcöcö, lancée en début d'année.

En Côte d'Ivoire, devant une foule chauffée à blanc, Laurent Gbagbo du PPA-CI, salue la marche du 9 août dernier, qu'il qualifie de « gigantesque ». Mais l'ancien chef de l'État ivoirien condamne certains propos à caractère xénophobe entendus ce jour-là. « Ne répétez plus ça. Il faut répondre à ceux qui nous attaquent. Mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leurs origines », a-t-il lancé ce 16 août, depuis la place Ficgayo de Yopougon à Abidjan.

Le procureur de la République a annoncé le 10 août dernier qu'il poursuivait les auteurs de ces propos xénophobes. Laurent Gbagbo a ensuite réaffirmé son opposition à un éventuel quatrième mandat d'Alassane Ouattara : « Notre détermination est nette et claire : il n'y aura pas de 4e mandat », a-t-il martelé.

L'ancien président est radié de la liste électorale depuis 2020. Une réalité qui ne décourage pas ses partisans, à l'image de dame Komenan. « Même si on est à un jour, on va mettre son nom. Parce que c'est notre candidat. On ne peut pas faire l'élection sans le président Laurent Gbagbo. J'ai la foi qu'on va inscrire son nom et que nous irons ensemble aux élections ». Le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 s'achève le 26 août prochain.