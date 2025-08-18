Afrique: L'Union africaine souhaite une carte du monde corrigée pour redonner sa juste proportion au continent

Cette semaine, l'Union africaine a apporté son soutien officiel à la campagne « Correct the Map » : corriger la carte. Cette campagne portée par deux organisations africaines de plaidoyer a pour but de remplacer le modèle de la carte mondiale actuelle par une projection plus respectueuse des proportions des continents. Afin de sortir d'une perception biaisée, héritée de l'époque coloniale.

La projection Mercator est utilisée sur tous les planisphères du monde. Créée au XVIe siècle pour la navigation maritime, elle grossit l'Europe et l'Amérique du Nord tout en réduisant l'Afrique de moitié. Une représentation biaisée pour Fara Ndiaye, directrice adjointe de l'organisation Speak Up Africa, à l'origine de la campagne Correct the Map.

« Elle grossit artificiellement l'Europe et l'Amérique du Nord, tout en réduisant la taille de l'Afrique d'environ la moitié. Et cette distorsion-là, elle n'est pas neutre, elle façonne notre imaginaire collectif, influence les programmes scolaires et aussi les représentations médiatiques, lorsqu'un enfant africain, notamment nos enfants africains, voient leur continent rapetissé, cela diminue aussi un certain sentiment de fierté et l'importance que cet enfant accorde à son identité. Donc finalement, pour nous, corriger la carte, c'est donc bien plus qu'une question technique, c'est un acte symbolique fort qui touche à la dignité, à la justice et au récit que nous voulons construire autour du continent africain ».

Pour la remplacer, la projection Equal Earth, plus fidèle aux tailles réelles des continents, explique Fara Ndiaye. « Pour nous, la projection Equal Earth est un outil pédagogique qui pourrait tout à fait être utilisé dans les écoles, à travers les médias, les différentes institutions, car il permet réellement de montrer un monde équilibré où chaque continent retrouve son véritable poids, ce qui n'est pas du tout le cas de la projection Mercator ».

La reconnaissance de ce combat par l'Union africaine est une étape majeure pour cette Campagne lancée il y a un an, avec pour objectif final de changer la représentation cartographique du continent d'abord en Afrique puis dans le monde entier.