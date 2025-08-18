Algérie: Chute d'un bus dans Oued El Harrach - Saihi s'enquiert de l'état de santé des blessés à l'Hôpital Salim-Zemirli

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s'est rendu, dimanche, à l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Salim-Zemirli d'El Harrach pour s'enquérir de l'état de santé et des conditions de prise en charge des blessés dans la chute d'un bus dans l'Oued El Harrach, indique un communiqué du ministère.

"Les blessés bénéficient d'un suivi permanent et adapté par les équipes médicales et paramédicales et tout est mis en oeuvre pour leur assurer une prise en charge optimale", a affirmé M. Saihi, assurant que "tous les

médicaments et moyens de traitement sont disponibles".

"La prise en charge ne se limite pas à l'aspect médical, mais comprend également le soutien psychosocial des blessés et des familles des victimes par des équipes spécialisées chargées de les accompagner et de les aider à surmonter le choc psychologique provoqué par l'accident", a expliqué M. Saihi.

Il a, en outre, indiqué que "certains cas sont toujours sous surveillance médicale spécialisée en raison de leur exposition à des eaux polluées", précisant qu'"une antibiothérapie leur est administrée pour les protéger et

accélérer leur rétablissement".

Rappelant que le ministère de la Santé a "mobilisé tous ses moyens humains et matériels pour assurer une prise en charge optimale", M. Saihi a réaffirmé "l'engagement de son secteur à accompagner et soutenir les blessés et les familles des victimes sur le plan aussi bien médical que psychologique".