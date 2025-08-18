Afrique: IATF à Alger - Zitouni préside une réunion de coordination sur le suivi des préparatifs

17 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a présidé, dimanche, une réunion de coordination avec les cadres du ministère, consacrée au suivi des préparatifs en cours pour l'organisation de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion consacrée au suivi de l'avancement des différents préparatifs organisationnels et logistiques de cet évènement, le ministre a insisté sur la poursuite du travail et de la collaboration étroite avec le commissaire de l'IATF 2025, l'ambassadeur Larbi Latrèche, ainsi qu'avec ses adjoints, les ambassadeurs Abdelkrim Beha et Messaoud Mehila, afin d'assurer une organisation réussie à la hauteur des aspirations de l'Algérie et de ses invités africains et internationaux.

Dans ce cadre, M. Zitouni a donné des instructions pour redoubler d'efforts et renforcer le suivi sur le terrain des comités préparatoires, notamment en ce qui concerne l'aménagement des espaces réservés aux exposants, les services logistiques et la facilitation de la participation des opérateurs économiques nationaux à cet évènement continental.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.