Afrique: IATF à Alger - Zitouni préside une réunion de coordination sur le suivi des préparatifs

ALGER — Le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a présidé, dimanche, une réunion de coordination avec les cadres du ministère, consacrée au suivi des préparatifs en cours pour l'organisation de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue du 4 au 10 septembre prochain à Alger, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion consacrée au suivi de l'avancement des différents préparatifs organisationnels et logistiques de cet évènement, le ministre a insisté sur la poursuite du travail et de la collaboration étroite avec le commissaire de l'IATF 2025, l'ambassadeur Larbi Latrèche, ainsi qu'avec ses adjoints, les ambassadeurs Abdelkrim Beha et Messaoud Mehila, afin d'assurer une organisation réussie à la hauteur des aspirations de l'Algérie et de ses invités africains et internationaux.

Dans ce cadre, M. Zitouni a donné des instructions pour redoubler d'efforts et renforcer le suivi sur le terrain des comités préparatoires, notamment en ce qui concerne l'aménagement des espaces réservés aux exposants, les services logistiques et la facilitation de la participation des opérateurs économiques nationaux à cet évènement continental.