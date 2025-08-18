Algérie: Hydrocarbures - Signature de deux conventions d'études entre Alnaft et Occidental

ALGER — L'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) et la compagnie américaine Occidental Petroleum (OXY) ont signé, dimanche à Alger, deux conventions pour la réalisation de deux études portant sur l'évaluation du potentiel en hydrocarbures sur deux périmètres.

Il s'agit des périmètres de El Ouabed et Dahar, situés respectivement dans le sillon de Benoud et la partie Nord des bassins de Berkine et Oued Mya, précise Alnaft dans un communiqué.

Ces conventions qui "s'inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre Alnaft et Occidental Petroleum", visent à identifier de nouvelles opportunités d'investissement en exploration et développement des hydrocarbures, selon la même source.

La compagnie Occidental Petroleum, dont le siège social est établi aux Etats-Unis, est une entreprise énergétique internationale disposant d'un portefeuille d'actifs diversifié à l'échelle mondiale.

En Algérie, Occidental Petroleum opère dans plusieurs projets d'envergure, notamment Ourhoud, Hassi Berkine et El Merk, et ce, depuis les années 1980, rappelle Alnaft dans son communiqué.

"Les deux conventions d'études signées entre Alnaft et Occidental Petroleum démontrent leur engagement à collaborer afin d'approfondir l'évaluation et la valorisation du domaine minier national des hydrocarbures", ajoute la même source.