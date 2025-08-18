Algérie: Football - Mise en place d'une filiale de Sonatrach pour l'exploitation du stade 'Ali La Pointe' de Douera

ALGER — L'Assemblée générale extraordinaire du Groupe Sonatrach a approuvé, ce dimanche, le projet de création d'une filiale dédiée à la gestion et à l'exploitation du stade Ali Ammar, dit "Ali La Pointe" de Douera (Alger).

La création de cette filiale s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre des orientations des pouvoirs publics visant à instaurer une entreprise économique indépendante, chargée de l'administration de cette importante infrastructure sportive, au profit du Mouloudia Club d'Alger (MCA), conformément à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", indique un communiqué de Sonatrach.

Dénommée Société de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives et de loisirs (SOGISL), elle sera détenue à 100% par la holding "Sonatrach Activités Extérieures et Support" (H. SAES), filiale du Groupe Sonatrach, précise la même source.

Cette filiale aura pour mission d'"assurer une gestion rigoureuse du stade, de veiller à son entretien et à sa pérennité, tout en valorisant ses installations et en exploitant pleinement son potentiel. Elle devra également proposer des services de qualité reflétant le standing de cette infrastructure sportive de référence", note le communiqué.

A travers cette initiative, Sonatrach "réaffirme, en tant qu'entreprise citoyenne, son engagement constant en faveur du soutien et du développement du sport national et de la valorisation des infrastructures, traduisant ainsi sa vision d'un équilibre entre responsabilité sociale et rôle économique au service du développement national".