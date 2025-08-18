Afrique: Athlétisme - L'Algérien Abdelbasset El Hamel en 2e place au marathon d'Alula en Arabie Saoudite

DJEDDAH — Le coureur algérien Abdelbasset El Hamel a remporté la médaille d'argent du marathon d'Alula, disputé samedi en Arabie saoudite, sur une distance réglementaire de 42,195 kilomètres.
Le titre est revenu à l'espagnol Chakib Lachgar en 2h30:37, devant El Hamel (2h37:41) et l'Omanais Khalid Al Farsi en 3h04:46.
Une excellente performance pour l'international algérien, surtout en raison des conditions climatiques difficiles qui ont sévi samedi en Arabie saoudite, car il avait fait très chaud.