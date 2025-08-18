Afrique: Athlétisme - L'Algérien Abdelbasset El Hamel en 2e place au marathon d'Alula en Arabie Saoudite

17 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

DJEDDAH — Le coureur algérien Abdelbasset El Hamel a remporté la médaille d'argent du marathon d'Alula, disputé samedi en Arabie saoudite, sur une distance réglementaire de 42,195 kilomètres.

Le titre est revenu à l'espagnol Chakib Lachgar en 2h30:37, devant El Hamel (2h37:41) et l'Omanais Khalid Al Farsi en 3h04:46.

Une excellente performance pour l'international algérien, surtout en raison des conditions climatiques difficiles qui ont sévi samedi en Arabie saoudite, car il avait fait très chaud.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.