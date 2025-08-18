Afrique du Nord: Para-judo - L'Algérie participe avec cinq athlètes au Grand Prix du Caire-2025

ALGER — Cinq athlètes de la sélection nationale algérienne de para-judo (visuels) prendront part au Grand Prix-2025 de l'IBSA (messieurs et dames), prévu 18-19 août au Caire en Egypte, la 3e échéance internationale à laquelle les athlètes y sont engagés, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH).

La première échéance étant la Coupe du Monde à Tbilissi en Géorgie en mars dernier avait été ponctuée par les médailles de bronze des athlètes Ishak Ouldkouider et Youcef Radjai, la seconde à Astana au Kazakhstan (mai), soldée encore par l'argent d'Abdelkader Bouamer et le bronze d'Ishak Ould Kouider.

Armés de plusieurs stages de préparation effectués en Algérie, les cinq para-judokas algériens se trouvent à pied d'oeuvre au Caire, où ils auront l'occasion de se mesurer encore une fois, aux athlètes qui seront parés pour jouer les différents podiums mis en jeu.

"Une autre compétition s'offre à nos athlètes pour évaluer le niveau de leur préparation et leur disposition de rivaliser avec des adversaires qu'ils connaissent bien et d'autres inconnus pour eux", a indiqué l'entraineur national, Mounia Kerkar.

Et d'ajouter : "le rendez-vous du Caire est également une autre opportunité à nous les entraineurs d'évaluer les athlètes dans leurs nouvelles catégories paralympiques qui ont été homologuées par le sous-comité de l'IBSA en prévision des prochains Jeux de Los Angeles en 2028".

Plus d'une centaine d'athlètes d'une vingtaine de pays sont annoncés pour le Grand Prix du Caire qui sera rehaussé par la présence des délégués de la Fédération internationale de judo (FIJ) qui auront pour mission de superviser les épreuves dans le cadre du protocole d'accord signé par les deux instances en début de l'année en cours.

Le programme des athlètes algériens lundi:

J1/-70kg: trois athlètes algériens engagés sur 23 concurrent:

16e de finale: Ishak Korichi affronte Ndyebo Lamani (Afrique du Sud) (en cas de succès, il en découdra avec le Roumain Alexandru Bologa (exempt)

16e de finale: Nabil Sinacer (exempt)

8e de finale : Nabil Sinacer affronte le vainqueur entre Eduardo Gauto (Argentine)/ Kapil Parmar (Inde)

16e de finale: Abdelkader Bouamer affronte Elielton De Oliveira (Brésil) (en cas de qualification, il défiera l'indonésien Junaedi (exempt du tour précédent)

J2/-70kg: un seul algérien présent sur douze engagés:

8e de finale: Ishak Ouldkouider (exempt)

1/4 de finale: Ouldkouider affrontera le vainqueur entre Al-Chaabawi Muntadher (Irak) et Dura Federico Giuseppe (Italie)

J1/-95kg: un seul algérien présent sur douze engagés:

8e de finale: Abderrahmane Chetouane (exempt)

1/4 de finale: Chetouane affrontera le vainqueur du match Fajar Pambudi (Indonésie)/Mukhammad Abdukulov (Ouzbékistan).