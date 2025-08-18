Algérie: Prévention des accidents de la route - Sonatrach clôture sa campagne de sensibilisation

Le groupe Sonatrach a clôturé, dimanche, les activités de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention des accidents de la route, organisée en partenariat avec la Délégation nationale de la sécurité routière (DNSR), sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, indique un communiqué du groupe.

Cette campagne s'est déroulée durant la saison estivale 2025, sous le slogan: "Prudence au volant...pour la sécurité de votre famille".

Lancée depuis la wilaya de Boumerdès, l'initiative a pris la forme d'une caravane itinérante qui a parcouru plusieurs wilayas côtières, dont Alger, Boumerdès, Mostaganem, Jijel et Annaba, avec l'organisation d'activités de proximité et d'information denses ciblant les différents usagers de la route, notamment les professionnels, considérés comme les plus exposés aux accidents.

La campagne a également inclus des actions destinées aux estivants et aux familles, en particulier dans les zones côtières où le trafic routier est dense, mettant l'accent sur les dangers de la vitesse excessive et de la conduite imprudente, ainsi que sur l'importance du respect du code de la route.

Cette initiative a connu une large participation de diverses instances sécuritaires et institutions, notamment la Gendarmerie nationale (GN), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et des représentants de la société civile, renforçant ainsi l'aspect participatif de la campagne et contribuant à élargir son impact.

A travers cette opération, Sonatrach a réaffirmé son engagement constant, dans le cadre de sa responsabilité sociale, à soutenir les efforts nationaux visant à promouvoir une culture de sécurité routière et à développer des mécanismes innovants pour réduire les accidents, afin de préserver les vies et les biens, tout en consolidant les valeurs de citoyenneté et de responsabilité au sein de la société, conclut le communiqué.