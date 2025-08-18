Algérie: Prévention des accidents de la route - Sonatrach clôture sa campagne de sensibilisation

17 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

Le groupe Sonatrach a clôturé, dimanche, les activités de la campagne nationale de sensibilisation et de prévention des accidents de la route, organisée en partenariat avec la Délégation nationale de la sécurité routière (DNSR), sous l'égide du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, indique un communiqué du groupe.

Cette campagne s'est déroulée durant la saison estivale 2025, sous le slogan: "Prudence au volant...pour la sécurité de votre famille".

Lancée depuis la wilaya de Boumerdès, l'initiative a pris la forme d'une caravane itinérante qui a parcouru plusieurs wilayas côtières, dont Alger, Boumerdès, Mostaganem, Jijel et Annaba, avec l'organisation d'activités de proximité et d'information denses ciblant les différents usagers de la route, notamment les professionnels, considérés comme les plus exposés aux accidents.

La campagne a également inclus des actions destinées aux estivants et aux familles, en particulier dans les zones côtières où le trafic routier est dense, mettant l'accent sur les dangers de la vitesse excessive et de la conduite imprudente, ainsi que sur l'importance du respect du code de la route.

Cette initiative a connu une large participation de diverses instances sécuritaires et institutions, notamment la Gendarmerie nationale (GN), la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et des représentants de la société civile, renforçant ainsi l'aspect participatif de la campagne et contribuant à élargir son impact.

A travers cette opération, Sonatrach a réaffirmé son engagement constant, dans le cadre de sa responsabilité sociale, à soutenir les efforts nationaux visant à promouvoir une culture de sécurité routière et à développer des mécanismes innovants pour réduire les accidents, afin de préserver les vies et les biens, tout en consolidant les valeurs de citoyenneté et de responsabilité au sein de la société, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.