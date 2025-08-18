ALGER — La Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) à Ouled Fayet (Alger) a mis fin aux activités d'une bande criminelle dangereuse opérant dans le territoire d'Ouled Fayet, qui attirait des victimes, les agressait et les dépouillait de leurs biens, indique, dimanche, un communiqué de ces services.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, les éléments de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale à Ouled Fayet (section de Chéraga) ont mis fin aux agissements d'un gang dangereux opérant dans le territoire d'Ouled Fayet. Ce dernier attirait ses victimes, en utilisant des femmes, puis les agressait et les dépouillait de leurs biens, créant ainsi un climat d'insécurité", précise la même source.

Cette opération intervient, ajoute le communiqué, suite à "plusieurs plaintes de citoyens victimes de ce gang, qui les attirait depuis les communes voisines vers les quartiers verts, les agressait à l'arme blanche et volait leurs biens. Après avoir activé l'élément de renseignement, un plan sécuritaire bien ficelé a été mis en place, avec la perquisition du domicile du principal suspect".

L'opération a permis "l'arrestation de 5 individus impliqués, dont deux femmes utilisées pour attirer les victimes, puis les agresser à l'arme blanche", note le communiqué.

Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes, pour "constitution d'une association de malfaiteurs en vue de préparer un vol aggravé en réunion avec usage d'armes, coups et blessures volontaires et recel de biens volés", conclut le communiqué.