Algérie: Fermeture immédiate de la résidence universitaire de Beni Messous pour rénovation

ALGER — Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, dimanche dans un communiqué, la fermeture immédiate de la résidence universitaire de Beni Messous (garçons) en vue de rénover toutes les ailes dédiées à l'hébergement des étudiants, ainsi que toutes les structures de la résidence.

"Suite à une visite inopinée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, dimanche soir, 17 août 2025, effectuée dans un certain nombre de résidences universitaires à Alger Ouest et Centre, il a été décidé la fermeture de la résidence universitaire de Beni Messous (garçons) afin de rénover toutes les ailes dédiées à l'hébergement des étudiants, ainsi que toutes les structures de la résidence, dans le cadre d'une amélioration continue des services fournis aux étudiants", précise le communiqué du ministère.